Роковой взгляд, чувственные губы и декольте: Катерина Шпица снялась для обложки журнала

Катерина Шпица появилась на обложке журнала в соблазниельном белом кружевном боди и белоснежном пальто, спадающем с плеч. Завершают образ эффектные блестящие серьги, мягкие локоны, томный взгляд, макияж smokey-eyes и чувственно приоткрытые пухлые губы. В общем, горячо!

— написала актриса в Instagram.

Фолловеры буквально завалили Катерину комплиментами и продолжают писать, как она прекрасна: «Дива», «Супер», «Я Вас не узнала!», «Бомба», «Мечта», «Катя, пять баллов! можешь удивлять!», «Восторг!», «Шикарно», «Очень очень здоровая красивая соблазнительная кожа, глаза, губы, брови, носик и в целом женщина», «Обалденная! Невероятная!», «Обалденная красотка!», «Просто бесподобно!», «Ух какая женщина!».

А как тебе Катерина в образе роковой красотки?