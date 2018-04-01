«Красоту так безвкусно закрасили»: образ Оксаны Федоровой сочли неудачным

Оксана Федорова отправилась на гала-концерт «Кинотаврика», детского фестиваля искусств. В Инстаграме женщина опубликовала фотографии, разочаровавшие поклонников из-за слишком яркого макияжа.

Являясь Президентом Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик», Оксана Федорова, разумеется, не могла пропустить гала-концерт, проходящий в Москве. Для того чтобы выглядеть наилучшим образом, женщина обратилась к профессионалам. Яркий макияж, который визажист подобрал для Оксаны Федоровой, возможно, смотрится неплохо издалека и на профессиональных камерах, однако простые селфи, которые Федорова сделала для своих поклонников, показав им выбранный образ, вызвали только негативную реакцию, и «Мисс Вселенная 2002» получила сравнения с мумией и восковой фигурой.

На фото, опубликованных Федоровой, видно все недостатки ее макияжа и их, по мнению поклонников, оказалось немало. Фанаты отметили слишком большое количество тонального крема, бронзера и хайлайтера, а также неестественные брови, дающие зеленоватый оттенок. Подписчики Оксаны считают, что в действительности красивую женщину испортил слишком броский макияж: «Оксана красивая, а образ нет. Очень много хайлайтера, как мумия стала» «Этот мейк совершенно неграмотно вам подобран, все блестит, а губы и брови выглядят ненатурально» «Как восковая фигура» «Лицо забито хайлайтером, тональная основа не ваша, брови ужасные» «Из Вас постоянно делают восточную мадам, а не русскую красавицу, красьтесь лучше сами» «Оксана, извини, но здесь ужасный макияж, такую красоту так безвкусно закрасили» А вот одежда Федоровой в очередной раз удостоилась похвалы — как всегда, она продемонстрировала отличное чувство стиля, оставив поклонников довольными.

Сейчас Оксана Федорова решила написать книгу о моде, ведь опыта в этом вопросе у нее действительно немало. Однако звезда активно интересуется мнением своих поклонников и недавно предложила им обсудить понятие имиджа. Сама Оксана считает, что имидж начинается с внутреннего ощущения, а вот мнения поклонников разделились.