Малоизвестные способы убрать круги под глазами

Ложки

Альтернативная версия кусочку льда из холодильника. Народная рекомендациям: положите алюминиевые ложки в холодильник, достаньте их, когда они достаточно охладятся. Ну и держите на глазах, пока они не станут теплыми. Как известно, прохлада в области глаз сужает сосуды и снимают отеки. Ну и не так банально, как огурцы.

Чипсы

Ладно, шутим: на самом деле подойдут ломтики сырой картошки, которые тоже неплохо снимают отечность. Они остаются прохладными значительно дольше огурцов.

Подушка

Желательно валик (или несколько подушек): чем выше будет находиться голова, тем меньше будет отеков. И спать, соответственно, желательно на спине, гравитация только прибавляет количество проблем под глазами. И кстати, не забывайте минимум раз в неделю менять постельное белье.

Промывание носа

В основном мы делаем это во время насморка, но есть смысл прибегать к промыванию (с помощью соленой воды) и для решения проблемы с глазами (точнее под ними). Такой способ удаляет всю застоявшуюся жидкость и слизь, а это нередко тоже приводит к отекам.

Красная помада

Это, конечно, всего лишь временное решение проблемы, но зато какое эффектное! Блогеры уверяют, что таким образом можно значительно сэкономить (кремы и консилеры — вещи нынче не дешевые) и не парить голову изучением цветных средств для контуринга. Тут все просто: красный стоит напротив синего в цветовой схеме, а красная помада есть у каждой в косметичке. Но подобрать оттенок под цвет кожи (как для губ, так и для глаз) все равно придется. Ну и без активной растушевки не обойтись.