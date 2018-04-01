Ещё
Малоизвестные способы убрать круги под глазами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малоизвестные способы убрать круги под глазами 

SNCmedia.ru 53 минуты назад
Ложки
Альтернативная версия кусочку льда из холодильника. Народная рекомендациям: положите алюминиевые ложки в холодильник, достаньте их, когда они достаточно охладятся. Ну и держите на глазах, пока они не станут теплыми. Как известно, прохлада в области глаз сужает сосуды и снимают отеки. Ну и не так банально, как огурцы.
Чипсы
Ладно, шутим: на самом деле подойдут ломтики сырой картошки, которые тоже неплохо снимают отечность. Они остаются прохладными значительно дольше огурцов.
Подушка
Желательно валик (или несколько подушек): чем выше будет находиться голова, тем меньше будет отеков. И спать, соответственно, желательно на спине, гравитация только прибавляет количество проблем под глазами. И кстати, не забывайте минимум раз в неделю менять постельное белье.
Промывание носа
В основном мы делаем это во время насморка, но есть смысл прибегать к промыванию (с помощью соленой воды) и для решения проблемы с глазами (точнее под ними). Такой способ удаляет всю застоявшуюся жидкость и слизь, а это нередко тоже приводит к отекам.
Красная помада
Это, конечно, всего лишь временное решение проблемы, но зато какое эффектное! Блогеры уверяют, что таким образом можно значительно сэкономить (кремы и консилеры — вещи нынче не дешевые) и не парить голову изучением цветных средств для контуринга. Тут все просто: красный стоит напротив синего в цветовой схеме, а красная помада есть у каждой в косметичке. Но подобрать оттенок под цвет кожи (как для губ, так и для глаз) все равно придется. Ну и без активной растушевки не обойтись.
SNCmedia.ru: последние новости
По секрету: лучшие пилинги по мнению косметолога Бьюти-практика: да она еще зеленая! Правила маскировки: самые эффективные пудры сезона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что нельзя позволять мужчине в постели45
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей37
7 худших мест для занятия сексом57
Любимая песня сына Плющенко шокировала сеть179
4 железных фитнес-правила Анны Курниковой
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение