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Как сделать грудь совершенной: лучшие процедуры
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Как сделать грудь совершенной: лучшие процедуры 

WMJ.ru 21 минуту назад
Фото: Shutterstock/vostock
В таких важных и интимных вопросах, как красота женской груди и зоны декольте, важен не только размер и изящное белье, но и питание и увлажнение самой кожи. Мы попросили косметолога назвать три самые крутые процедуры для груди.
Мария Рузгис, косметолог-дерматолог, врач высшей категории клиники «Докторпластик»:
— Начнем с того, что не существует волшебных процедур, которые могли бы увеличить или поднять птозированную (провисшую) грудь без хирургического вмешательства. И нитевой лифтинг, о котором говорят как о безоперационном лифтинге, может незначительно снизить эффект провисания только на легкой, небольшой груди (первого размера). Все остальное — прерогатива пластических хирургов.
Но мы можем существенно улучшить внешний вид зоны декольте. Она нуждается в уходе не меньше, чем лицо и руки, и выдает как возраст, так и образ жизни. Например, чрезмерное увлечение загаром и солярием приводит к так называемому фотостарению кожи: ее одряблению, истончению, гиперпигментации, появлению сетки мелких морщин. Итак, я привожу три самые эффективные косметологические процедуры для совершенствования груди и зоны декольте.

Векторный лифтинг и армирование кожи препаратом Radiess на основе гидроксиапатита кальция

В определенном соотношении и правильной технике, выбранной врачом, этот препарат обладает уникальной способностью встраиваться в матрикс кожи и в значительной степени уплотнить и омолодить ее. Достаточно одной процедуры раз в год.

Фракционная лазерная шлифовка

Эта процедура позволяет как убрать сеточку мелких морщин, так и сократить кожу. Но есть одно ограничение: эта процедура проводится только в холодный период времени вне солнечной активности, в противном случае пациент рискует получить гиперпигментацию этой зоны. Процедура выполняется однократно и требует повторения раз в полтора года.

Биореструктуризация кожи

Эта процедура делается с помощью гиалуроновой кислоты с аминокислотными и пептидными комплексами, которые помогут значительно омолодить эту красивую деликатную зону. Курс из 4-6 процедур с интервалом в 10-14 дней раз в год.
Что касается самомассажа, я не вижу в этом смысла, только с точки зрения обследования здоровья молочных желез, но это рекомендации врачей-маммологов и никакого отношения к косметологии не имеет.
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Текст: Алина Курагина
Фото:
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