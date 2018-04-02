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Зеркало души: 4 способа уменьшить морщины под глазами
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Зеркало души: 4 способа уменьшить морщины под глазами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
«Гусиные лапки» и «смеховые морщинки» — признаки хорошего отношения к жизни, карта твоей личной истории. Стесняться их не нужно, но они и не должны оттягивать на себя все взгляды. Конечно, удалить их полностью не получится, но уменьшить видимость — вполне!
1. Пойми, как они формируются
Морщины — часть процесса старения, они появляются, когда в коже становится меньше коллагена и эластина. Увы, мы не можем убрать с лица эмоции и никогда не выходить на солнце, так что они все равно появятся. Ухудшают состояние плохие привычки: вредно курить, щуриться, тереть глаза, а также — внезапно! — спать на животе.
2. Купи хороший крем для кожи вокруг глаз
Он не сделает всю работу, но отчасти поможет спасти ситуацию благодаря УФ-защите, ретиноидам, антиоксидантам и пептидам. Так что ищи такой крем, где есть хотя бы часть этих составляющих. В принципе, увлажнение этой области тоже помогает, хоть и держится недолго.
3. Подумай о процедурном лечении
Косметология придумала немало решений этой проблемы: лазер, радиотерапия, инъекции ботокса и филлеров… Прежде чем решиться на это, внимательно прочитай описание процедур!
4. Научись быстро решать вопрос
Если в какой-то день лицо выглядит особенно нехорошо, нанеси на него увлажняющую маску или купи один из множества карандашей и прочих средств, предназначенных для области под глазами.
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