Зеркало души: 4 способа уменьшить морщины под глазами

«Гусиные лапки» и «смеховые морщинки» — признаки хорошего отношения к жизни, карта твоей личной истории. Стесняться их не нужно, но они и не должны оттягивать на себя все взгляды. Конечно, удалить их полностью не получится, но уменьшить видимость — вполне!

1. Пойми, как они формируются

Морщины — часть процесса старения, они появляются, когда в коже становится меньше коллагена и эластина. Увы, мы не можем убрать с лица эмоции и никогда не выходить на солнце, так что они все равно появятся. Ухудшают состояние плохие привычки: вредно курить, щуриться, тереть глаза, а также — внезапно! — спать на животе.

2. Купи хороший крем для кожи вокруг глаз

Он не сделает всю работу, но отчасти поможет спасти ситуацию благодаря УФ-защите, ретиноидам, антиоксидантам и пептидам. Так что ищи такой крем, где есть хотя бы часть этих составляющих. В принципе, увлажнение этой области тоже помогает, хоть и держится недолго.

3. Подумай о процедурном лечении

Косметология придумала немало решений этой проблемы: лазер, радиотерапия, инъекции ботокса и филлеров… Прежде чем решиться на это, внимательно прочитай описание процедур!

4. Научись быстро решать вопрос

Если в какой-то день лицо выглядит особенно нехорошо, нанеси на него увлажняющую маску или купи один из множества карандашей и прочих средств, предназначенных для области под глазами.