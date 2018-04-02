Смена имиджа: что сделала Деми Ловато

Каре, боб или каскад? Рассказываем про бьюти-преображение актрисы.

В эти выходные Деми решила сменить имидж к весне и обновила стрижку, отрезав длину волос и сделав ассиметричную стрижку боб. Об этом она рассказала в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Позже эту информацию подтвердил звездный стилист Сезар Рамирес, который и стал автором нового имиджа актрисы и певицы. Он тоже поделился в своем Instagram-аккаунте новой стрижкой Деми.

А как вам новый образ актрисы?

Источник фото: @ddlovato; @cesar4styles