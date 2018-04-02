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Смена имиджа: что сделала Деми Ловато
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Смена имиджа: что сделала Деми Ловато 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Каре, боб или каскад? Рассказываем про бьюти-преображение актрисы.
В эти выходные Деми решила сменить имидж к весне и обновила стрижку, отрезав длину волос и сделав ассиметричную стрижку боб. Об этом она рассказала в Stories в своем Instagram-аккаунте.
Позже эту информацию подтвердил звездный стилист Сезар Рамирес, который и стал автором нового имиджа актрисы и певицы. Он тоже поделился в своем Instagram-аккаунте новой стрижкой Деми.
А как вам новый образ актрисы?
Источник фото: @ddlovato; @cesar4styles
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