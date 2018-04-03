60-летняя Шэрон Стоун без белья в короткой ночнушке не стесняется своих морщин

Фотография, которой поделилась легендарная актриса Шэрон Стоун чуть больше недели назад, вызвала настоящий фурор в Сети. Тогда женщина продемонстрировала, что без макияжа выглядит совсем не так, как ее привыкли видеть поклонники.

За последние сутки звезда поделилась еще двумя честными снимками. На одном она позирует без белья в короткой полупрозрачной ночной рубашке:

Шэрон не стесняется позировать без макияжа, без специального освещения, сглаживающего морщины. «С днем рождения, Джо Стоун», — написала она под снимком с любимым псом-бульдогом, для которого складочки так же естественны, как и для красиво стареющих людей.

Фото: instagram