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60-летняя Шэрон Стоун без белья в короткой ночнушке не стесняется своих морщин
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60-летняя Шэрон Стоун без белья в короткой ночнушке не стесняется своих морщин 

Passion.ru 28 минут назад
Фото: Passion.ru
Фотография, которой поделилась легендарная актриса Шэрон Стоун чуть больше недели назад, вызвала настоящий фурор в Сети. Тогда женщина продемонстрировала, что без макияжа выглядит совсем не так, как ее привыкли видеть поклонники.
За последние сутки звезда поделилась еще двумя честными снимками. На одном она позирует без белья в короткой полупрозрачной ночной рубашке:
Шэрон не стесняется позировать без макияжа, без специального освещения, сглаживающего морщины. «С днем рождения, Джо Стоун», — написала она под снимком с любимым псом-бульдогом, для которого складочки так же естественны, как и для красиво стареющих людей.
Фото: instagram
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