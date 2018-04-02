Мешки под глазами и морщины: как Шэрон Стоун выглядит без

60-летняя звезда не стесняется своих недостатков.

Шэрон Стоун в марте отметила 60-летний юбилей. Несмотря на это, звезда явно не чувствует себя старой. В новом фильме «Кое-что на день рождения», например, актриса играет 25-летнюю девушку. Хотя изначально ей предлагали играть мать главной героини. Однако, прочитав сценарий, она посчитала, что ей будет лучше все-таки сыграть молодую. И, судя по кадрам, которые разошлись по сети, Стоун в этой роли выглдяит очень даже органично. И не скажешь, что красотке пошел седьмой десяток.

Но, все-таки, в таком чудесном преображении — заслуга умелых визажистов, стилистов и операторов. Как ни грустно, чудес не бывает, и в жизни Шэрон выглядит совсем не так. Доказательством тому — ее домашнее фото без макияжа.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

31 Мар 2018 в 12:13 PDT Конечно, старушкой голливудскую звезду назвать язык не повернется. Но и на роковую соблазнительницу она уже явно не тянет. Мешки под глазами, поплывший овал лица, морщины — возраст дает о себе знать.

Сама же Стоун не раз говорила, что стареть предпочитает с достоинством. Она — не фанатка ботокса и уколов красоты, как многие звезды в ее возрасте. Всем этим процедурам актриса предпочитает хороший увлажняющий крем. Она рассказывала, что первый крем ей подарила мама, когда Шэрон исполнилось 12 лет. Она же посоветовала девочке увлажнять кожу каждый день и не умываться с мылом. За эти советы Стоун благодарна маме до сих пор.

Еще один бьюти-девиз актрисы: «Чем старше становишься, тем меньше должно быть макияжа». Сама она даже для светских мероприятий пользуется, в основном, лишь блеском, карандашом для глаз и иногда — матовыми тенями.

Впрочем, поклонники восхищаются звездой даже без маикяжа, делая ей комплименты за натуральную красоту и сияющую улыбку. Между прочим, бойфренд Шэрон Стоун моложе ее почти на 20 лет! И, кстати, недавно подарил ей помолвочное кольцо с огромным бриллиантом. Так что, несмотря на возраст, секс-символ 90-х еще даст фору молодым красоткам!

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