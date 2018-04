Выбор экспертов: 25 отличных тушей для ресниц не дороже 600 рублей

Средства для натурального объема, подкручивания и разделения, с эффектом накладных ресниц — уже в нашей новой подборке.

Тушь для ресниц Great Lash, Maybelline New York

Очень люблю эту тушь, обычно покупаю ее в Америке — там много вариаций. Она «никакая» — универсальна, я могу с ней сделать все, что угодно. Если вы не визажист и ищете тушь на каждый день, наверное, не поймете это средство. А профессионал дольше работает с ресницами, ему важно, чтобы тушь не высыхала мгновенно и не оставляла комков. Продукт в какой-то момент начинает застывать, и тогда можно выстраивать ресницы ­— это как укладочное средство с насыщенным оттенком. Если к ней приноровиться, «слезть» уже будет сложно!

Цена: 240 руб.

Тушь для ресниц Volume Million Lashes Feline, L'Oreal Paris

Из средств, которые широко представлены и которые легко найти в любом магазине, я бы выделила эту тушь. Она просто отличная — классическая, удобная, насыщенного черного оттенка.

Цена: около 500 руб.

Тушь Cabaret Premiere, Vivienne Sabo

Эту тушь мне разрекламировали читатели моего блога, и я в очередной раз констатирую, что у меня чудотворящие подписчики. Ну разве это не волшебство, когда тушь и разделяет, и удлиняет, и дает объем, а главное — делает все это весь день, не превращая цветущую деву в Пьеро? Ключевое тут, думаю, щеточка — то ли пластиковая, то ли силиконовая — достаточно жесткая и не набирающая лишнего. Я вообще предпочитаю такие щеточки ворсистым — ими легче наслаивать тушь, к ним ничего не липнет, и они не склеивают ресницы. В палитре, кроме черного, есть фиолетовый, синий, зеленый и коричневый оттенки. За такие деньги (300 рублей или даже меньше) — кррр-р-асота!, как сказала бы Эллочка-людоедка.

Цена: около 300 руб.

Тушь для ресниц Volume Stylist Lash Extension Mascara, Essence

Volume Stylist существует двух видов — подкручивающая Curl & Hold и удлиняющая Lash Extension. В составе содержатся фибры — микроволоски, которые пристают к собственным ресницам и создают эффект наращивания; такие туши в какой-то момент были очень модными, но сейчас всем интереснее сильный объем. В Lash Extensions фибры хорошие — их не слишком много, они незаметны и не опадают, а ресницы становятся длиннее.

Цена: около 300 руб.

Тушь для ресниц Holi Pop Detail Cara 02, Holika Holika

Под названием Detail Cara у марки есть две туши, которые различаются только номерами, поэтому их легко спутать. Одна объемная, вторая (02) — как раз удлиняющая. Как и другая наша героиня, Detail Cara 02 содержит фибры, которые «продлевают» собственные ресницы. Щеточка маленькая, очень тонкая и удобная — это отличная тушь для моментов, когда спешишь и приходится краситься буквально в лифте.

Цена: около 500 руб.

Водостойкая тушь для ресниц Fabulous Lashes Waterproof, Misslyn

Крупная сужающаяся к концу кисть очень напоминает Diorshow — тушь, которую придумали благодаря зубной щетке, которой Пэт Макграт красила ресницы моделям на показе John Galliano. Эффект тоже впечатляющий — тушь придает обещанный объем, а еще подходит, как утверждает марка, даже для очень чувствительных глаз.

Цена: 584 руб.

Водостойкая тушь Mascara Volume 360 Waterproof, Yves Rocher

Щеточка нетривиальной формы — как бы сплюснутая посерединке — на деле оказывается удобной, если только приноровиться подлезать ей во внутренние уголки глаз. Это может стать проблемой, а в остальном тушь работает, как и следует объемной туши — подкрутить ресницы и прокрасить их по длине получается с легкостью.

Цена: около 490 руб.

Водостойкая тушь для объема Effet Push Up Volume Glamour Waterproof, Bourjois

Французские мастера масс-маркета были известны своими объемными тушами еще в начале 2000-х. Effet Push Up Glamour (существует в классическом и в водостойком, как у нас, варианте) обещает сделать из ресниц пушистый веер и в целом обещание держит: классическая щеточка прокрашивает ресницы ровно, быстро и аккуратно, безо всяких десятиминутных танцев перед зеркалом.

Цена: 442 руб.

False Lash Effect Waterproof, Max Factor

Туши Max Factor были, кажется, у каждой второй девочки, заканчивавшей школу 15-20 лет назад. False Lashes с ее крупной силиконовой кистью хороша для тех, кто любит драму и объем на ресницах — щеточка забирает достаточно много туши и ложится плотно (но при этом без комков). Ресницы может немножко склеивать, но не так, чтобы получились паучьи лапки — скорее элегантные пучки.

Цена: около 600 руб.

Тушь для ресниц Glam and Doll Sculpt & Volume Mascara, Catrice

Слово sculpt в названии можно опустить — новая тушь Catrice не будет создавать кукольные ресницы. Но зато подчеркнет естественность взгляда и будет держаться весь день.

Силиконовая щеточка наносит тушь аккуратно, излишки с ресниц и век убирать не придется.

Цена: около 300 руб.

Тушь для ресниц 2000 Calorie Curl Addict, Max Factor

Вместо щипцов для завивки ресниц Max Factor изобрели тушь-керлер: она одновременно подкручивает и красит ресницы.

Щеточка короткая (20 мм) и с плотными щетинками, чтобы нанесение получалось точным. Густая текстура — для сохранения эффекта подкрученных ресниц. При соприкосновении с водой образует пленку, которая легко смывается.

Цена: 374 руб.

Тушь для объема ресниц с подкручивающим эффектом Femme Romantique, Л'Этуаль selection

Тушь-новинка от Л'Этуаль подойдет тонким ресницам. Хорошо их подкручивает, но не утяжеляет — нет ощущения тяжести на веках.

В составе — гелевые компоненты, поэтому тушь наносится легко. Надежно фиксируется на ресницах и не отпечатывается даже под солнцем (наносили на жирный тип кожи с праймером).

Цена: 471 руб.

Тушь для ресниц Falsies Angel, Maybelline New York

Новая тушь Falsies Angel так названа неспроста: ее щеточка сделана в форме изящного крыла. Задержитесь им у корней ресниц и приподнимите их на несколько секунд — взгляд станет более распахнутым. Теперь прокрасьте длину до конца — щетинки очень аккуратные, поэтому наносить тушь ими удобно. Отдельно прокрасьте ресницы в уголках.

Текстура фиксируется быстро и без комочков, можно наносить в несколько слоев.

Цена: около 600 руб.

Тушь для ресниц Lash Sensational, Maybelline

Эта тушь — обладательница самой внушительной «звездной» группы поддержки. Именно ее рассылала Крыгина в одной из своих знаменитых коробочек, и именно она завоевала любовь Кристи Тарлингтон. Lash Sensational — это действительно нечто: ресницы становятся вдвое объемнее. Визажист Maybelline Юрий Столяров советует наносить сенсационный продукт медленно, давай пигменту чуть-чуть высохнуть.

Цена: около 500 руб.

Тушь для ресниц Telescopic, L'Oreal Paris

Telescopic, L'Oreal Paris считается одной из лучших тушей в сегменте масс-маркет. Ее главное преимущество — щеточка, делающая реснички бесконечными. Тушь не скатывается, не осыпается и не склеивает ресницы, придавая образу естественность. Telescopic, L'Oreal Paris — любимица супер-модели Хайди Клум

Цена: 600 руб.

Тушь для ресниц Vamp, Pupa

Тушь для ресниц Vamp от Pupa невозможно спутать ни с одним другим косметическим продуктом. Она упакована в расширенный флакон, который легко помещается в руке и не прокручивается при нанесении. Слегка изогнутая щеточка позволяет создать эффект накладных ресниц, делая взгляд максимально открытым.

Цена: около 500 руб.

Тушь для ресниц Non-stop Volume, «Гурмандиз»

Казалось бы, что можно ждать от туши за 169 рублей? На самом деле она справляется со всеми обещаниями производителя: малышка в мягкой тубе не только легко помещается в сумочку, но и прекрасно разделяет, удлиняет и подкручивает. Пушистая щеточка придает ресницам заметный, но естественный объем. Стойкость рекордная: тушь не течет и не осыпается в течение всего дня, даже дождь ей нипочем!

Цена: 169 руб.

Тушь для ресниц Hi Tech, Eva Mosaic

Тушь от отечественной марки Eva Mosaic — то, что нужно для повседневного макияжа: она не преображает ресницы до неузнаваемости, а просто делает их лучше, пышнее и длиннее. В два слоя тушь придает драматичный объем, не склеивая ресницы и не оставляя комочков.

Единственный недостаток — очень щедрый ограничитель, который выдает больше средства, чем требуется, так что не забывайте счищать излишки со щеточки.

Цена: 199 руб.

Тушь для ресниц Chicago, Art-Visage

Еще одна удлиняющая тушь в нашей подборке — Chicago от отечественной марки Art-Visage. Многие профессиональные визажисты остаются верны именно ей на протяжении многих лет. Она идеальна для повседневного образа: здесь и разделение, и объем, и удлинение, но без излишеств, ресницы не выглядят перегруженными. А еще нас просто покорила забавная упаковка, имитирующая фотопленку.

Цена: 225 руб.

Тушь для ресниц I love Extreme, Essence

Тушь I Love Extreme от Essence — достойный вариант за свою цену: она отлично разделяет и подкручивает ресницы, а какой объем! Щеточка довольно громоздкая, так что придется привыкнуть: следите за ее кончиком — он так и норовит испачкать веко. Но такое мелкое неудобство с лихвой компенсируется качеством бюджетной находки и действительно экстремальным объемом.

Цена: 249 руб.

Водостойкая тушь с эффектом накладных ресниц Glam & Doll False Lashes Mascara Waterproof, Catrice

Это идеальная тушь на каждый день. Для водостойкой формулы — это самый приятный комплимент, потому что оттирать тушь по вечерам вместе со своими ресницами не хочется никому. Но Glam & Doll со своей функцией справляется — не растекается в течение дня и легко снимается с помощью гидрофильного масла.

На первый взгляд, щеточка кажется силиконовой и жесткой, но на самом деле у нее просто очень аккуратные щетинки — ресницы получаются пушистыми, как у куклы, но без эффекта «паучьих лапок». Блондинкам на каждый день рекомендую коричневую тушь — чтобы всем говорить, что это просто ваши бесподобные натуральные ресницы без намека на косметические вмешательства.

Цена: 277 руб.

Тушь для ресниц Instant Volume Boost Mascara, Essence

Новая тушь от Essence не сделает ваши ресницы похожими на накладные, но они сразу станут визуально плотнее. Не ждите модного эффекта «паучьих лапок», как на показе Dior — тушь разделяет и равномерно прокрашивает каждую ресничку, не утяжеляя при этом взгляд.

Девушкам с длинными ресницами стоит обращаться с тушью осторожнее — она может отпечатываться на веке. А вот для тех, кто длиной и объемом своих ресниц не очень доволен — срочно пробовать!

Цена: 250 руб.

Тушь для ресниц The ONE No Compromise, Oriflame

Когда-то за термосмываемой тушью от американского бренда Trish McEvoy девушки были готовы отправиться на другой конец света. Настолько всем хотелось приобрести тушь, которую смывать проще простого — обычной теплой водой. Теперь за границей можно найти занятие поинтереснее, ведь купить тушь с «волшебными» свойствами теперь можно в Oriflame. Тушь THE ONE No Compromise идеально подойдет девушкам с густыми и длинными ресницами — она подчеркивает их естественную красоту. Пушистой кисточкой удобно наслаивать средство — получаются ваши ресницы, только лучше. Новинка отлично разделяет и увеличивает объем, и самое главное — легко смывается теплой водой. А тем, кто привык снимать макияж мицеллярной водой, советую посмотреть наш обзор и узнать, какая подойдет именно вам.

Цена: 640 руб.

Тушь для ресниц Paradise Extatic, L’Oréal

Описание туши очень многообещающее — рай для ваших ресниц. Paradise Extatic дает и эффект удлинения, и объем, и подкручивание, — а еще за ресницами ухаживает. В ее составе касторовое масло, благодаря которому ресницы быстрее растут, а тушь легче наносится.

Проверить «райскую» новинку решила специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова : «Я не привыкла к пушистым щеточкам туши –, как правило, выбираю исключительно силиконовые. Но теперь я пересмотрю свое отношение к натуральным ворсинкам — щеточка у Paradise Extatic оказалась очень удобной. У меня короткие ресницы, которые всегда было тяжело красить. С этой тушью мне нужна всего пара минут, чтобы ресницы стали длинными и объемными. А при наслаивании можно получить актуальный сейчас эффект „паучьих лапок“. Тушь не водостойкая, поэтому не ждите от нее невозможного в снежный день — зато ее очень легко смыть мицеллярной водой».

Цена: 590 руб.

Тушь для ресниц с кератином Wonder’fully Real, Rimmel

Первое, что отличает тушь от сотен других «собратьев» — удобная силиконовая щеточка, которой можно прокрасить нижние ресницы, о существовании которых до этого момента вы и не подозревали. Новинка дает эффект объема с первого же слоя, а при нанесении в несколько слоев можно повторить макияж моделей Dior с показа весна-лето 2018. При этом тушь неплохо удлиняет ресницы благодаря формуле, обогащенной кератином. Буду использовать для «драматичного» макияжа и ярких smoky eyes.

Цена: 486 руб.