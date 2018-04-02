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Салон красоты закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии
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Салон красоты закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Деятельность салон красоты в Нижегородском районе приостановлена на 70 суток из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
В ходе проверки Роспотребнадзора выявлено, что в салоне красоты отсутствовало горячее и холодное водоснабжение, а также канализация. Также в помещении не было установлено раковин для мытья рук и чистки инструментов. У сотрудников салона не было возможности обрабатывать расчески, щетки и кисти для макияжа, что создавало риск передачи грибковых и кожных заболеваний.
Был составлен протокол о нарушениях, и работу салона красоты приостановили на 70 суток. Решение суда вступило в законную силу.
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