Back in USSR: как и чем красились наши мамы

Все мы наслышаны о том, как сложно было быть красивой и элегантной в советское время: хорошие духи надо было «доставать», за югославскими шампунями отстаивать очередь, а уж слово «выбросили» имело совсем другой оттенок.

При этом советские женщины стремились всегда выглядеть безупречно. И ведь им это удавалось! Мы расспросили мам и бабушек о том, какие косметические продукты были в их арсенале 30 лет назад. Тушь для ресниц

Ох уж эта легендарная тушь! Она гордо носила название «Ленинградская» и была в косметичке у каждой советской модницы. Судя по внешнему виду, прототипом «Ленинградской» стала первая тушь Maybelline. Чтобы накрасить ресницы, в тушь надо было предварительно поплевать, а затем разделить ресницы с помощью иголки или шпильки. А как же изгиб, спросишь ты? С ним сложнее. Но самые отчаянные нашли выход: изгиба добивались при помощи горячего ножа, на который накручивали ресницы. Слабо повторить? Нам слабо! Тени для век «Blue — is the new black» — эта фраза отлично отобразила бы главный тренд в макияже глаз года так 1985. Голубые тени — это самый писк! Просто потому, что палеток другого цвета в СССР нет. Но наши мамы гордо «носили» голубые тени: вне зависимости от цвета глаз, тона кожи или цвета одежды. Губная помада и карандаш для губ С помадами в СССР было чуть лучше, нежели с тенями. Советские женщины отдавали предпочтение двум цветам: морковному и коричневому. Самые везучие могли похвастаться еще и перламутровой помадой. Особый шик — помада фирмы «Дзинтарс 21», но это из разряда «урвала». Понятия «гигиеническая помада» не существовало. Зато был косметический вазелин «Норка» — его использовали вместо гигиенической помады. Карандаш для губ… Такого понятия в СССР тоже не существовало. Зато был красный карандаш из набора «Юный художник», который покупался в детском мире. Тональный крем

Тональный крем «Балет» был впервые выпущен фабрикой «Свобода» в 1881 году. Свои 100 лет в косметичках советских женщин он точно прожил. Стоит ли говорить, что он «ложился» плотным жирным слоем, кожа не дышала, поры забивались, а одежда пачкалась. Кстати, несколько лет назад крем пережил реинкарнацию, теперь на рынке есть продукт «Балет 2000». Пудра

С пудрой дела обстояли чуть лучше. Порошковые пудры классифицировались по степени измельчения и типу отдушки на 4 группы: высшего качества — «Восток», «Бархатистая», «Балет»; группы, А (хорошего качества) — «Красная Москва», «Кремль», «Эллада», «Сказка»; группы Б (средняя) — «Маска», «Камелия», «Шипр»; группы В (массовая) — «Кармен», «Сирень», «Фиалка». Позже появилась рассыпчатая пудра «Ленинградская», но достать ее считалось большой удачей. Краски для волос

Красок для волос было две: хна и басма. Соответственно, покраситься можно было либо в радикальный черный, либо в огненно-рыжий. Осветляли волосы отваром ромашки. Самые отважные добивались заветного блонда с помощью перекиси водорода. Ею же делали мелирование. «Вытравленные» гидроперитом волосы потом восстанавливали касторовым маслом. Но это уже совсем другая история.