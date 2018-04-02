Детей расписали татуировками для защиты от солнца

Косметический бренд Boots Soltan запустил необычную рекламную кампанию, цель которой — научить родителей борьбе с ультрафиолетовым излучением, повреждающим кожу детей, сообщает Mirror.

На лица и другие части тела детей-моделей нанесли боди-арт в виде татуировок в классическом стиле с темным готическим текстом Sun Damage for Life («Солнце наносит ущерб жизни»).

По словам Клэр О'Коннор (Claire O'Connor), эксперта бренда Boots Soltan, «очевидно, что родители уже учитывают необходимость солнцезащитного крема, но мы поощряем их сделать этим летом защиту от ультрафиолета главным приоритетом и выбирать только средства с максимальной защитой».

В марте 2018 года в социальных сетях распространили видео, на котором девочки-подростки рассказывают, как одноклассники обзывают их в школе. При этом на своих лицах они написали все оскорбительные слова, которые слышали в свой адрес.