Весенний уход за кожей: 5 шагов к красоте

Весенняя пора для девушек и женщин — время по-новому взглянуть на себя, очнуться от зимней хандры и вернуть коже лица свежий вид.

Очень многие после зимы видят в зеркале тусклую кожу с обезвоженными участками или прыщами.

Пора бороться с этим. Какими методами? Довольно несложными.

Сайт МедикФорум собрал несколько советов по уходу за кожей.