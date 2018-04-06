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Весенний уход за кожей: 5 шагов к красоте
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Весенний уход за кожей: 5 шагов к красоте 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Весенняя пора для девушек и женщин — время по-новому взглянуть на себя, очнуться от зимней хандры и вернуть коже лица свежий вид.
Очень многие после зимы видят в зеркале тусклую кожу с обезвоженными участками или прыщами.
Пора бороться с этим. Какими методами? Довольно несложными.
Сайт МедикФорум собрал несколько советов по уходу за кожей.
  1. Первый шаг на пути к восстановлению красоты — пополнение организма витаминами. Салаты из овощей и фруктов. свежие соки, коктейли — все пригодится. А для внешнего воздействия на кожу лица используйте кремы с витаминами Е и А.
  2. Второй шаг — возвращение коже тела и лица свежести. В этом помогут косметологические процедуры: курс массажа, пилинг лица и тела. Дома вы без труда сможете обновить и очистить кожу с помощью пилингов и скрабов. Если кожа на лице с трудом воспринимает скрабы — используйте маски на основе кислот или энзимов.
  3. Третий шаг — правильное умывание. Конечно, для жирной и сухой кожи средства для умывания разнятся. Если ваша кожа плохо чувствует себя после зимних холодов, берите более мягкое средство в виде пенки или мусса. И умываться надо дважды в день, чтобы кожа была свежей и гладкой.
  4. Четвертый шаг — увлажнение. Сыворотки с гиалуроновой кислотой, экстрактами водорослей, гели с алоэ, маски — все это обязательно должно быть в арсенале красоты. Особенно важны они для генетически сухой и обезвоженной после зимы кожи.
  5. Пятый шаг в уходе за собой в весенний период — защита кожи от ветра и первых солнечных лучей. Используйте для улицы крем с солнцезащитными компонентами (лучше всего — с физическими фильтрами вроде оксида цинка) и барьерные кремы на воске или силиконах. Постепенно проходя эти шаги, вы вскоре заметите, как хорошо и свежо стала выглядеть ваша кожа. Ранее эксперты рассказали о том, как сохранить кожу шеи молодой.
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