Матовая помада: рецепт идеального нанесения

Автор: Анна Горч

Не секрет, что трендом сезона в beauty-сфере является матовая помада. Это новая тенденция в макияже губ, которую ввела звезда всех голливудских вечеринок Кайли Дженнер. Как известно, она даже выпустила свою линию помад этой текстуры. «Но как правильно наносить такую помаду? Как сделать, чтобы она держалась на губах как можно дольше? Не уменьшает ли она зрительно губы?», — все эти вопросы возникают в голове при покупке матовой помады. Мы призвали на помощь экспертов, которые смогут ответить на любой каверзный вопрос и дать советы в нанесении этого beauty-продукта.

«Все начинается с отшелушивания. Отшелушивание перед нанесением матовой помады очень важно, потому что она не такая всепрощающая, как глянцевая помада. Этот косметический продукт может показать все ваши недостатки», — говорит визажист Тара Шекспир, — «Если у вас есть хороший скраб для губ, используйте его. Если в вашей косметичке такого не оказалось, в этих целях можно применить обычную зубную щетку». Звездный стилист Мелисса Уолш добавляет, что в таком случае можно дополнительно помазать губы вазелином. Так скрабирование зубной щеткой не повредит губы: «После этого хорошо вымойте их и высушите, чтобы на губах не образовалась пленка».

Мэри Филлипс, визажист Хлои Кардашьян и Крисси Тейген, советует заранее перед нанесением помады увлажнить кожу губ, чтобы она не шелушилась. Декоративная косметика может придавать эффект сухости кожи, поэтому перед нанесением мейк-апа следует помазать губы маслом или специальной сывороткой и подождать, пока она впитается.

Павел Куликов , визажист компании Avon, считает, что матовая помада не будет зрительно уменьшать объем ваших губ, если перед нанесением воспользоваться карандашом в тон помаде и нарисовать контур губ немного выше естественного.

Также перед нанесением следует подумать об оттенке губной помады. Он должен соответствовать вашему тону кожи. При выборе цвета матовой помады не следует спешить, иначе вы добьетесь не того эффекта, о котором мечтали. «Если ваш оттенок кожи лица слишком бледный, вы можете быть похожей на мертвеца. Если слишком темный, губы будут казаться испачканными», — рассказывает Мелисса Уолш. Сама визажист предпочитает спокойные коралловые оттенки, более насыщенные — розовые и классический красный, чтобы избегать подобных эксцессов.

Лорен Урасек знает лайфхак, чтобы матовая помада не скатывалась: «Чтобы матовая помада была на ваших губах весь день, нужно после нанесения положить на губы тонкую сухую салфетку и нанести нейтральные тени или пудру». Это позволит нужному количеству теней проникнуть в кожу губ так, чтобы они не выглядели слишком явно. При этом они помогут держаться матовой помаде дольше. Также Лорен советует после нанесения этого beauty-продукта откорректировать линию губ с помощью тонального крема, который следует наносить кистью. Так линия губ будет выглядеть четче и ярче: «Это очистит область по краю вокруг губ, и при этом сделает их более выразительными».

Надеемся теперь, вооружившись нашими рекомендациями, вы сможете стать настоящим beauty-гуру и примерить на себя этот модный тренд в макияже.