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Как выглядит самая старая живая Барби
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Как выглядит самая старая живая Барби 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depositphotos.com
Рейчел Эванс в пересчете на рубли уже потратила более 2 млн рублей на пластические операции, чтобы стать похожей на Барби. Все это Рейчел, а ей 47 лет, делает, чтобы найти своего Кена, который, по ее словам, должен быть не старше 35 лет.

Photos in my book and website. 📸Paul White

Публикация от  Rachel Evans (@rachel_evans_bikini)

В родной Великобритании Рейчел Эванс окрестили «самой старой Барби», но женщину это не смущает — она утверждает, что не готова мириться ни со своими морщинами, ни с морщинами своего кавалера. Кроме того, избранник Рейчел должен обязательно обладать шестью кубиками на прессе, как настоящий Кен.
@rachel_evans_bikini
Между тем, последние отношения Рэйчел распались именно потому, что бойфренд не поддерживал подругу в ее одержимости Барби. Женщине нравилось, что ее кавалер был богат, у них был страстный роман в начале отношений, но потом его стали смущать ее навязчивые мысли о смене облика. Он говорил Эванс, что она слишком стара для образа Барби и совсем на нее не похожа. Женщину это оскорбляло — и она бросила несостоявшегося «Кена», потому что не хотела отказываться от попыток скопировать образ жизни настоящей Барби.
@rachel_evans_bikini
Расставание, считает Рэйчел Эванс, пошло ей на пользу. Она привела тело в форму, и теперь говорит, что выглядит как бикини-модель.
Впервые о том, чтобы стать Барби, Рэйчел задумалась после того, как потеряла одного из детей-близнецов, после чего рассталась с отцом своих детей. Она пребывала в депрессии, и образ куклы помог ей выкарабкаться. И вот уже 17 лет женщина экспериментирует со своим лицом.
Первую пластическую операцию она сделала в 30 лет, а теперь уверяет, что никогда не остановится в своих попытках быть похожей на Барби, даже в 80 лет Эванс планирует колоть ботокс, чтобы, по ее же словам, «быть совершенной». На фото ниже Рейчел, кстати, как раз 30 лет:
@rachel_evans_bikini
Примечательно, что до рождения детей Рэйчел Эванс, вообще, хотела сменить пол.
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