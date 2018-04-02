Личный опыт: как я ухаживаю за жирной кожей

Редактор BeautyHack Наталия Капица рассказала, какой гаджет должен быть у всех обладательниц жирной кожи, как быстро избавиться от высыпаний и что поможет сделать поры менее заметными.

Молочко для снятия макияжа Precision Lait Confort, Chanel

Пользуюсь декоративной косметикой не каждый день, и при первой же возможности стараюсь ее удалить. С первым этапом очищения хорошо справляется молочко от Chanel. Легкое средство с ненавязчивым травяным запахом прекрасно удаляет тушь, тональную основу и даже тинты. У молочка невесомая текстура, но при этом используется оно экономно — достаточно 1-2 нажатий на дозатор.

Precision Lait Confort некомедогенно — важный аспект при уходе за жирной кожей. Молочко очищает и увлажняет — после использования нет ощущения стянутости. В составе: экстракт тюльпанового дерева и биоклюкан (защищают от негативного влияния окружающей среды и восстанавливают гидролипидный барьер), вытяжка из моринги (очищает поры), экстракт каллы (отвечает за увлажнение).

Цена: около 2 850 руб.

Гель для умывания Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash, Kiehl's Календула — ингредиент, который часто включают в средства для ухода за жирной кожей. У нее прекрасные противовоспалительные и антисептические свойства. Я выбрала Calendula Deep Cleansing из-за полного отсутствия запаха (не люблю отдушки), прекрасного состава и мягкой формулы. Гель бережно и глубоко очищает кожу — «до скрипа», но без ощущения стянутости, которое часто возникает после средств для проблемной кожи.

После нескольких дней применения заметно уменьшаются покраснения, мелкие высыпания исчезают. Использую утром и вечером. После Calendula Deep Cleansing в тонизировании нет необходимости — у средства нейтральный рН и в составе нет щелочных компонентов.

Цена за 500 мл: 4000 руб.

Освежающий лосьон, сужающий поры Fresh Mattifying Toner Purity + Anti-Pollution, Chanel

У меня жирный тип кожи — чем выше столбик термометра, тем активнее идет борьба с расширенными порами. С наступлением весны начала использовать Fresh Mattifying Toner Purity + Anti-Pollution, Chanel. Протираю лицо утром и вечером. Нет, это не новинка, а бестселлер и находка для тех, кто страдает от гиперсекреции сальных желез. Тоник отлично очищает, не пересушивая и не раздражая кожу, тонизирует и подсушивает мелкие высыпания. Думаю, Fresh Mattifying Toner Purity + Anti-Pollution от Chanel приживется даже у обладательниц нормального и комбинированного типов кожи — средство деликатное и нежное, без резкого запаха и агрессивных ингредиентов.

Цена: 3 200 руб.

Мягкий гель-эксфолиант Ultra Gentle Exfoliating Gel, Ultraceuticals

Салициловая и молочные кислоты — лучшие друзья всех обладательниц жирного типа кожи. Они деликатно очищают поры, удаляют омертвевшие частицы кожи, пыль, грязь, секрет сальных желез. Эти два ключевых ингредиента содержатся в мягком геле-эксфолианте Ultra Gentle Exfoliating Gel, Ultraceuticals. Дополнительные компоненты: масло эвкалипта, бисаболол, аллонтоид, глицерин. Гель мягко и деликатно удаляет загрязнения, делая кожу более ровной и гладкой. Использую 2-3 раза в неделю. Иногда просто наношу как маску, держу 15 минут и смываю теплой водой, слегка массируя. В отличие от большинства пилингов, это средство можно использовать круглогодично, не опасаясь пигментации.

Очищающая маска для лица Clearing Supermud Treatment, Glamglow

Маска на основе белой глины, кремния и каустической соды идеально очищает поры, не оставляя избытку себума, остаткам косметики и другим загрязнениям ни единого шанса. Дополнительным бонусом выступает комплекс из 6 видов кислот: салициловая — подсушивает высыпания и оказывает антибактериальный эффект, азелаиновая, пировиноградная, миндальная, гликолевая, молочная — снимают ороговевший слой кожи и оказывают легкий эффект пилинга. После нанесения маска слегка покалывает и немного стягивает кожу — для средств с глиной в составе это нормально! Держать нужно от 5 до 20 минут. Мой максимум — 15.

А сейчас несколько личных бьютихаков по использованию маски: каждые 5 минут после нанесения сбрызгиваю лицо термальной водой — избавляет от ощущения стянутости. Средство отлично справляется с высыпаниями — точечно наношу на ночь и утром просыпаюсь с едва заметным пятнышком, использую только на Т-зоне и на следующий день забываю, что такое жирный блеск.

Цена: 3399 руб.

Матирующая угольная маска Masque Charbon, Payot

Марку Payot нежно люблю уже несколько лет — за это время не было ни одного средства, которое бы меня разочаровало. Матирующая маска Masque Charbon — еще одно доказательство того, что мастерство бренда на «level90».

Нежнейшее средство с мягким, ненавязчивым запахом содержит два основных ингредиента, необходимых для ухода за жирной кожей, — уголь и каолин. Они абсорбируют избытки себума, глубоко очищают поры и подсушивают мелкие воспаления. Для меня это основные задачи при выборе уходовых средств.

Маска легко распределяется и хорошо смывается водой. После использования средства кожа выглядит более здоровой, ровной и сияющей.

Цена: 1 319 руб.

Масло для лица Sunrise Drop, Inglot

Знаю, что у многих Inglot не ассоциируется с уходовой косметикой — до недавнего времени я воспринимала бренд, как производителя отличных палеток! Sunrise Drop от Inglot — масло, разрушившее мои стереотипы. Во-первых, оно идеально для жирной кожи: не провоцирует блеск, быстро впитывается и подсушивает воспаления. Во-вторых, на него отлично ложится макияж — достаточно двух капель.

Главный действующий ингредиент — масло жожоба с противовоспалительными свойствами. Этот компонент часто включают в средства для лечения экземы и нейродерматитов. Использую как самостоятельное средство. Альтернатива: несколько капель масла в любимый крем.

Цена: 2 500 руб.

Судокрем

Если у вас жирная кожа, склонная к высыпаниям, Судокрем просто обязан быть на полке. Аптечное средство на основе оксида цинка уже через несколько часов после нанесения снимает покраснение, раздражение и воспаление. Из дополнительных компонентов: циннамит — вещества с противогрибковыми свойствами, ланолин, успокаивающий кожу, бензоат — способствует регенерации кожи и росту эпителия. Судокрем хорош при экземах, солнечных ожогах, ссадинах, воспалительных элементах на коже.

Чтобы быстро избавиться от высыпаний наношу средство на ночь, а утром делаю гликолевый пилинг — все.

Цена: 500 руб.