Ученые нашли обладательницу идеальной походки

Обладательницей идеальной походки стала популярная американская актриса Джессика Альба . К такому интересному выводу пришли британские исследователи.

Оказывается, британские ученые вели многолетнее исследование, в результате которого им удалось открыть формулу расчета идеальной женской походки.

Выяснилось, что совершенную походку определяет верное соотношение между бедрами и талией женщины: идеальное движение получается только в том случае, если соотношение бедер к талии равно 0,7.

По результатам того же исследования, обладательницей идеальной походки ученые признали 36-летнюю актрису и бизнесвумен Джессику Альбу: объем ее талии составляет 63,5 см, а обхват бедер — 91,4 см. Таким образом, по мнению специалистов, именно ее походка должна заставлять мужчин оборачиваться девушке вслед.

Пользователи социальных сетей полностью поддержали британских ученых, единогласно решив, что Джессика Альба идеальна во всем.