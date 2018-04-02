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Ученые нашли обладательницу идеальной походки
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Ученые нашли обладательницу идеальной походки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Обладательницей идеальной походки стала популярная американская актриса Джессика Альба. К такому интересному выводу пришли британские исследователи.
Оказывается, британские ученые вели многолетнее исследование, в результате которого им удалось открыть формулу расчета идеальной женской походки.
Выяснилось, что совершенную походку определяет верное соотношение между бедрами и талией женщины: идеальное движение получается только в том случае, если соотношение бедер к талии равно 0,7.
По результатам того же исследования, обладательницей идеальной походки ученые признали 36-летнюю актрису и бизнесвумен Джессику Альбу: объем ее талии составляет 63,5 см, а обхват бедер — 91,4 см. Таким образом, по мнению специалистов, именно ее походка должна заставлять мужчин оборачиваться девушке вслед.
Пользователи социальных сетей полностью поддержали британских ученых, единогласно решив, что Джессика Альба идеальна во всем.
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