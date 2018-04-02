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Технологии будущего, которые сделают тебя неотразимой уже сегодня
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Технологии будущего, которые сделают тебя неотразимой уже сегодня 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Если бы мы взялись перечислять все экспонаты выставки красоты, то одного краткого обзора бы однозначно не хватило, поэтому мы лишь расскажем о технологиях, которые в скором времени рискуют стать абсолютными мастхэвами в ежедневной бьюти-рутине каждой девушки. Итак, представляем тебе наш шорт-лист.
Обеспечить повышенную оксигинации кожи и обогатить сыворотки чистым кислородом и азоном поможет новый аппарат OxyCryо от Oxygen Ceuticals.
Бренд BIO-STAR презентует компактные анализаторы влажности кожи, приборы для обработки кожи вокруг глаз, кожи лица, зоны декольте.
Национальный центр генетических исследований представит уникальную разработку — косметологический ДНК-тест MyGenetics. Результаты теста раскроют информацию об увлажненности и эластичности кожи, склонности к воспалениям, реакции на солнце и сладкие продукты, потребность в витаминах и антиоксидантах. На основе результатов ДНК-теста можно составить персональные рекомендации по работе с проблемной зоной и персональные anti-age программы, так что вечные молодость и красота тебе обеспечены.
После тщательного анализа, мы решили, что пропустить выставку Intercharm, которая пройдет в Крокус Экспо 25-27 апреля, было бы просто непростительно.
А что ты думаешь о таких высокотехнологичных бьюти-новинках?
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: пресс-служба
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