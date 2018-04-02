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Что такое контурная пластика?
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Что такое контурная пластика? 

Я Покупаю 57 минут назад
Фото: Я Покупаю
Контурная пластика — коррекция морщин и изменение форм лица с помощью подкожных инъекций, которые справляются с возрастными изменениями, помогают избавиться от носогубных складок и брылей, поднять уголки рта. С помощью этой технологии можно скорректировать форму скул и губ.
Применять эту методику косметологи начали еще в середине XX века, но подобрать оптимально действующее средство долго не могли. Жидкость не задерживалась под кожей надолго, а силикон и другие плотные наполнители отторгались. Золотую середину нашли, создав относительно безопасные гели — филлеры. Сегодня косметологические корпорации разрабатывают сотни подобных средств, однако самыми безопасными признаны гели на основе гиалуроновой кислоты.
Предварительно делают анестезию. Затем проводится сама процедура. После нее возможна небольшая отечность и красные точки в местах инъекций, поэтому лучше запланировать поход к косметологу перед выходными.
Противопоказания: беременность и лактация, аллергия, ОРВИ, аутоиммунные заболевания, склонность к образованию келлоидных рубцов, воспалительные процессы.
Стоимость процедуры: от 10 000 рублей.
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