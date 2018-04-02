Советы по макияжу

Каждый из нас, изо дня в день, приводя красоту, становится настоящим мастером своего дела. В то же время, мы открываем для себя какие-то новинки в области макияжа. Сайт МедикФорум собрал несколько простых советов. — Чтобы придать лицу более сияющего, живого цвета, нужно смешать несколько капель тонального крема и несколько капель вашего крема для лица и нанести, как вы всегда наносите тоналку (но специалисты не советуют часто применять этот способ, потому что забивает поры); — Чтобы придать взгляду большую выразительность, под бровь следует нанести легкие белые или очень светлые тени и тщательно растушевать; — Чтобы добиться «блеска» в глазах, на их внутренней уголок нужно нанести штрих белым карандашом. — Знаю, чтобы глаза были более миндальной формы, нужно с помощью контурного карандаша обвести внутри нижнее веко и уголки глаз, но не совсем желательно использовать для этого черный карандаш — может визуально уменьшить глаза. — Сухая кожа является весьма чувствительной ко всяким изменениям, особенно она реагирует зимой на холод, ветер и батареи. Поэтому для ее поддержки я делаю оливковое маску, наношу достаточно большое количество масла на лицо легкими массажными движениями втирая в кожу, оставляю ее на 15 минут. Она впитывает все полезные вещества и затем остатки снимаю сухой салфеткой, но очень аккуратно. Делать ее нужно глядя в каком состоянии кожа. При очень больших морозах и сильных ветрах стоит делать каждую неделю. Ранее сообщалось, что известная певица призналась в любви к контурингу.