Без шуток: в моде брови с глиттером!

Казалось бы, сияние в макияже и маникюре уже давно всем приелось. Но визажист Холли Олдоус решила, что блеска много не бывает, и сделала мейкап бровей с фиолетовым глиттером. Ее задумка настолько понравилась подписчикам, что они тут же подхватили свежую идею и теперь по хэштегу #glitterbrows можно найти более 15 тыс. вариантов сверкающих бровей. Кстати, чтобы сделать такие, тебе пригодятся: сияющий гель, глиттер любого оттенка и клей для ресниц на латексной основе для крепления блесток.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bez-shutok-v-mode-brovi-s-glitterom/