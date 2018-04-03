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Без шуток: в моде брови с глиттером!
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Без шуток: в моде брови с глиттером! 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Казалось бы, сияние в макияже и маникюре уже давно всем приелось. Но визажист Холли Олдоус решила, что блеска много не бывает, и сделала мейкап бровей с фиолетовым глиттером. Ее задумка настолько понравилась подписчикам, что они тут же подхватили свежую идею и теперь по хэштегу #glitterbrows можно найти более 15 тыс. вариантов сверкающих бровей. Кстати, чтобы сделать такие, тебе пригодятся: сияющий гель, глиттер любого оттенка и клей для ресниц на латексной основе для крепления блесток.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bez-shutok-v-mode-brovi-s-glitterom/
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