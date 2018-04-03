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Блеск и объем волос без силиконов — реально или нет?
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Блеск и объем волос без силиконов — реально или нет? 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Любительницы органики, ликуйте! Kerastase расширил линейку органических средств для волос. Рассказываем, какие средства вам точно нужно попробовать.
В этом сезоне гамма линейки бренда Aura Botanica, которая появилась на российском рынке в прошлом году, пополнилась новыми средствами. Теперь обладательницы сухих и чувствительных волос смогут попробовать новые мицелярные шампуни, которые отлично пенятся и хорошо увлажняют. Для поклонниц быстрой и легкой укладки бренд приготовил целых три средства: для создания пляжных волн, упругих локонов или идеально гладких волос.
Формулы всех средств на 98% имеют натуральный состав: без силиконов, парабанов и сульфатов. Радует и упаковка, но не только лаконичным дизайном: материалы стали более экологичными и биоразлагаемыми. Ассистент редакции Карина Ильясова протестировала новинки и вынесла свой вердикт: «Мои волосы привыкли к парабенам и силиконам, и я не ожидала что после мицеллярного шампуня они станут такими гладкими и блестящими. Стайлинговые средства тоже понравились — волосы выгляди ухоженными и увлажненными. А прическа в стиле подружки серфера получилась в три движения даже на моих длинных и густых волосах».
Текст: Карина Ильясова
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