Как бороться с постакне на лице

Мало того, что мы всеми силами боремся с акне, очень часто после высыпаний на коже остаются красные пятна, от которых тоже необходимо избавиться. Появление таких пятен весьма закономерно.

Интенсивный воспалительный процесс и травма тканей стимулирует синтез новых клеток для восстановления имеющегося дефекта кожи, а «заботливые» меланоциты — клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин — стараются выработать его как можно больше для того, чтобы защитить молодые клетки от повреждения ультрафиолетом.

По словам Елены Лизак, врача-косметолога, эксперта и сертифицированного тренера iSystem, предотвратить появление таких пятен достаточно сложно. Для этого необходимо максимально снизить риск появления воспалительных элементов, грамотно корректируя жирную и проблемную кожу.

В таких вопросах, лучше всего довериться специалисту, который грамотно подберет препараты для снижения уровня жирности кожи, пилинги, противовоспалительные и антимикробные средства. Подобрать такое лечение в домашних условиях практически невозможно.

Но есть средства профилактики, такие как фотопротекторные препараты, их можно использовать самостоятельно. Так же, при застойных пятнах в домашних условиях обычно назначается адекватные косметический уход, включающий препараты для поверхностного и глубокого очищения кожи данного типа с содержанием невысокой концентрации кислот (миндальной, салициловой, азелаиновой) или ферментов; препараты для увлажнения и защиты кожи.

Современная косметология предлагает массу процедур для избавления от пятен. Против них используют ультразвук, термические маски и жидкий азот. Очень помогают в борьбе с постакне специальные массажные техники.

Также рекомендуют проведение химических пилингов. Причем лучше использовать кислоты с мягким, неагрессивным действием, с минимальным риском развития воспалительной реакции, чтобы не усугубить уже имеющуюся пигментацию.

Конечно же, существуют рецепты из народной медицины, которые способны скорректировать проблему. Чаще всего используют растительные экстракты с противовоспалительным и осветляющим действием (настой ромашки, петрушки, зверобоя), лимонный сок в сочетании с яичным белком (используют как маску), молочную сывороткe и другие молочнокислые продукты, эфирные масла розмарина, лаванды, бодягу в сочетании с 3% перекисью водорода.

При лечении такими домашними средствами нужно учитывать риск аллергических реакций, а также наличие воспалительных элементов на коже. Если вы не рискуете использовать в борьбе с постакне все прелести и тайны народной медицины, то обратите внимание на ассортимент косметических компаний.

Сейчас можно найти уходовую косметику, которая поможет избавиться от красных пятнах.