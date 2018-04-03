Антистресс-косметика, которая нам всем нужна

Не все же нам самим бороться со стрессом, если есть столько бьюти-изобретений, которые могут взять часть наших забот на себя. Мы пока отдохнем, кофейку попьем, а они пусть работают.

Ампулы для лица BABOR Stop-Stress

Если вашей коже пришлось несладко, ампулы помогут быстро и эффективно привести ее в порядок и избавить лицо от всех противных последствий стресса (например, покраснений и раздражения). Главная фишка ампул — мгновенное действие, результат будет сразу на лицо, что особенно ценно в нашем неугомонном ритме жизни.

Тканевая маска Garnier «Увлажнение + антистресс»

Как большие любители тканевых масок, докладываем — Garnier справляется на отлично и с увлажнением, и с релакс-терапией. Наносим и 15 минут проводим в полной безмятежности (если уж вы боретесь со стрессом, отбросьте желание пылесосить и самоотверженно намывать посуду, пока работает маска, просто сделайте паузу и посвятите время себе). За антистресс-эффект в ответе и нежный аромат лаванды, который успокоит и приведет вас в чувство.

Спрей-антистресс для ухода за телом PAYOT

Вода для тела с экстрактами жасмина и белого чая прекрасна уже тем, что освежает кожу и придает очень приятный расслабляющий цветочный аромат. Что примечательно, она не липкая, но содержит небольшое количество спирта. Обещает снять стресс и напряжение, избавить от усталости. В общем, то, что доктор прописал для кожи, которой досталось. Кстати, вода содержит гиалуроновую кислоту, поэтому хорошо увлажняет и смягчает.

Маска с торфом Harmonia Lumene

Линия Harmonia Lumene нравится нам тем, что не просто ухаживает за кожей, но еще помогает очистить сознание, восстановить баланс и красоту и уделить себе время. Лучший способ восстановить кожу после стресса — нанести торфяную маску, сесть в мягкое кресло и подумать о высоком. Очень в стиле хюгге получается.

Успокаивающий ароматический бленд TRANQUILLITY

Смесь эфирных масел, которая поможет моментально восстанавить психическое и физическое спокойствие, обрести баланс в период Ретроградного Меркурия. В составе эфирные масла кедра, сладкого апельсина, розы, сандалового дерева, герани, ветивера. Использовать бленд можно как душе угодно — самостоятельно, в качестве духов или добавить в любимые продукты ухода.

ПЕНА ДЛЯ ВАНН NATURA SIBERICA

Что может лучше расслабить, чем ванна с полутораметровой пеной (для полного счастья рядом можно поставить бокальчик вина)? У Natura Siberica есть пена с многообещающим названием «Царская», она снимает ощущение усталости и стресса, восстанавливает гармонию и даже процессы старения замедляет. Еще один плюс — очень красивая стеклянная колба, которая, как минимум, будет красиво смотреться на полке в вашей ванной комнате. Ну и да, раз уж называется «Царская», значит надо попробовать.

Сыворотка с витамином С Energising Essence EGIA

Главный секрет сыворотки Energising essence — витамин С, который, как известно, обладает антиоксидантным действием, выравнивает цвет лица и защищает кожу от стресса. Сыворотка повышает тонус и эластичность кожи, усиливает процесс обновления и разглаживает нежелательные морщины. Считай, сразу минус половина проблем, которые заставляют нас нервничать.