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17 вариантов макияжа для свидания, которые точно понравятся мужчине
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17 вариантов макияжа для свидания, которые точно понравятся мужчине 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Слишком много тона на лице, жесткий контуринг, агрессивные смоки-айз, темная помада — обо всем этом стоит забыть, собираясь на встречу с мужчиной, который тебе нравится. Лучше сделать ставку на натуральность, которую так любят звездные визажисты.
Главная фишка сэра Джона, любимого визажиста Бейонсе, в том, что он уделяет особое внимание сиянию кожи. Для создания этого эффекта он рекомендует использовать жидкий хайлайтер в сочетании с кремовыми румянами натуральных оттенков. Здоровый отдохнувший вид гарантирован!
Визажист Кейт Ли считает, что секрет ее успеха в том, что она является сторонницей умеренности в макияже. Свою технику Кейт называет «подходящее и сбалансированное». Ее вкусу доверяют Кира Найтли, Дакота Джонсон, Джессика Честейн и многие другие знаменитости. Вдохновляемся и мы!
Патрик Та успел стать всеобщим любимцем голливудских звезд, среди которых Рози Хантингтон-Уайтли, Джиджи Хадид, Алессандра Абросио, сестры Кардашьян и Крисси Тейген. А все потому, что он старается подчеркнуть индивидуальность каждой своей клиентки, при этом не перегрузив ее лицо косметикой.
Шарлотт Тилбери успела поработать с Синди Кроуфорд, Амаль Клуни, Карой Делевинь, Кейт Аптон, Пенелопой Крус. Список можно продолжать до бесконечности. Известный визажист считает своим долгом рассказать всем и на примере собственных работ доказать, что макияж — это очень просто. И чтобы выглядеть роскошно, совсем не нужна тонна косметики.
Ханг Ванго отвечает за макияж «ангелов» Victoria's Secret, а они, по крайней мере на подиуме, всегда выглядят на 100%. У этого визажиста есть две крайности: он либо делает макияж без макияжа, либо с акцентом на губы, выделяя их красно-оранжевой помадой. И какой из этих вариантов ты бы ни выбрала, точно будешь на свидании королевой.
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