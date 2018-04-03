7 лучших средств для загара, которые сделают ноги сексуальными

Бронзаторы дают моментальный эффект, но смываются сразу при контакте с мыльной водой. А вот автозагары (автобронзаторы) придают оттенок загара постепенно и держатся дольше. Оба вида средств содержат в составе диоксиацетон, которой вступает в реакцию с аминокислотами эпидермиса, в результате чего цвет кожи темнеет. Диоксиацетон (DHA) — компонент растительного происхождения, производится из сахарной свеклы и сахарного тростника. Никакого вреда коже он не наносит, но может вызвать аллергию при индивидуальной непереносимости.

Автозагары и бронзаторы можно использовать в домашних условиях или обратиться в салон. Главное — правильно подобрать оттенок загара и определиться, на какое время он нужен: длительное или на один день.

Сухой спрей от GUERLAIN

Спрей-автобронзант TERRACOTTA SUNLESS от GUERLAIN в магазине «РИВ ГОШ», цена: от 2 973 руб.

Спрей не требует ручного распределения — достаточно распылить его на кожу с небольшого расстояния. Легкая дымка сразу окрашивает тело в естественный оттенок загара, который держится до четырех дней и смывается постепенно. Для придания более темного оттенка можно через 10–15 минут после первого нанесения спрея повторить процедуру.

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Что: спрей-автобронзант Где: сеть парфюмерно-косметических магазинов «РИВ ГОШ» Телефон: +7 (800) 333-20-20 Сайт: shop.rivegauche.ru Тонирующий крем от James Read

Автозагар Wash Off Tan от James read, цена: от 1 400 руб.

Крем будет держаться на коже в течение всего дня и легко смоется мыльной водой. Рекомендуется наносить специальной варежкой, чтобы аккуратно распределить по коже, а затем дать высохнуть. Через пять-семь минут проявляется легкий натуральный оттенок загара. В составе крема есть алоэ вера, аллантоин и коэнзим Q10, они увлажняют и питают кожу.

Жидкие колготки от Helen Gold ​

Жидкие колготки Liquid Tights 24 Hours от HELEN GOLD, цена: от 1 290 руб.

Средство кремообразной консистенции средней густоты, светло-коричневого цвета с мелкими золотистым шиммером. Сначала наносится на руки, а затем «надевается» на ноги так же, как и колготки, то есть от стопы вверх. Имеет приятный легкий аромат шоколада. Результат восхищает: кожа на ногах выглядит ровной, средство скрывает покраснения, пигментные пятна, синяки. Крем держится 24 часа, смывается мыльной водой.

Концентрат от Clarins

Концентрат Addition Concentre Eclat Corps от Clarins в «РИВ ГОШ», цена: от 2 280 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Несколько капель концентрата нужно смешать с любым кремом для тела и нанести на ноги. Легкий и естественный загар проявляется в течение шести-восьми часов. Без постоянного применения эффект загара исчезает через два-три дня.

Гель от DIOR

Гель для тела BRONZE SELF-TANNING JELLY BODY от DIOR в «РИВ ГОШ», цена: от 2 418 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Наносить на сухую, очищенную кожу можно без специальных защитных перчаток. Консистенция геля очень легкая, что позволяет распределить его по ногам очень быстро. Эффект загара проявляется уже через четыре часа. Держится до пяти дней и смывается постепенно.

Молочко от L'Oreal

Молочко-автозагар Sublime Bronze от L'Oreal, цена: от 688 руб.

Отлично увлажняет кожу, придает ей легкий естественный загар. Не имеет резкого запаха, быстро впитывается. Проявляется в течение шести-восьми часов, держится три-четыре дня. Идеально для тех, у кого сухая кожа: молочко питает и увлажняет.

Мусс от St.Moriz

Тонирующий автобронзант-мусс от St.Moriz, цена: от 755 руб.

Имеет очень нежную и воздушную текстуру, идеален для чувствительной кожи. Быстро высыхает и впитывается, имеет приятный легкий аромат. Этот мусс, пожалуй, один из самых стойких автозагаров: без постоянного применения держится до десяти дней.

Органический спрей-автозагар Bioearth Sun Органический спрей-автозагар Bioearth Sun в DDar, цена: от 1 835 руб.

Органический спрей-автозагар наносится простым распылением на сухую и чистую кожу. Высыхает за несколько минут, бронзовый оттенок появляется через несколько часов. Держится до четырех-пяти дней.

О чем необходимо помнить

Наносить автозагар лучше вечером, когда есть время для проведения процедуры. Подготовиться нужно заранее: снять украшения, рядом положить полотенце или влажные салфетки.

Перед процедурой нужно подготовить кожу ног: сделать скрабирование или легкий пилинг, провести процедуру по удалению волос (при необходимости). Кожа должна быть очищена от крема, масел, геля и прочих косметических средств, которые могут вступить в реакцию с автозагаром и помешать ему впитаться в кожу.

В первые шесть-восемь часов не рекомендуется контактировать с водой, надевать светлую одежду и наносить другие косметические средства.

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