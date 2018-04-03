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Блогер раскрыла секрет подтянутых ягодиц на фото
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Блогер раскрыла секрет подтянутых ягодиц на фото 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: @diaryofafitmommyofficial
Американка Сиа Купер рассказала о трюке, к которому многие девушки прибегают, когда хотят поразить своих подписчиков в соцсетях фотографией своей ошеломительной фигуры.
В моде сейчас подтянутые "крепкие" ягодицы. Девушки хотят похвалиться своим телом и быть в тренде даже не имея спортивного телосложения и красивой попы. Мы идем по улице и видим совершенно обычных девушек, но в Инстаграме все преображаются — мы видим исключительно загорелых красоток с тонкой талией и округлыми ягодицами. Так как они это делают? Сиа Купер раскрывает секрет.
@diaryofafitmommyofficial
Фигура в реальности/фигура в Инстаграме
Девушка убеждена, все дело в правильной посадке нижнего белья. Стоит лишь немного подтянуть шортики, как талия кажется тоньше, а ягодицы — больше.
@diaryofafitmommyofficial
Безусловно, ракурс важен не меньше. А в сочетании с правильной посадкой нижнего белья абсолютно каждая девушка сможет добиться такого ошеломительного визуального эффекта.
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