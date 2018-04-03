Блогер раскрыла секрет подтянутых ягодиц на фото

Американка Сиа Купер рассказала о трюке, к которому многие девушки прибегают, когда хотят поразить своих подписчиков в соцсетях фотографией своей ошеломительной фигуры.

В моде сейчас подтянутые "крепкие" ягодицы. Девушки хотят похвалиться своим телом и быть в тренде даже не имея спортивного телосложения и красивой попы. Мы идем по улице и видим совершенно обычных девушек, но в Инстаграме все преображаются — мы видим исключительно загорелых красоток с тонкой талией и округлыми ягодицами. Так как они это делают? Сиа Купер раскрывает секрет.

@diaryofafitmommyofficial

Фигура в реальности/фигура в Инстаграме

Девушка убеждена, все дело в правильной посадке нижнего белья. Стоит лишь немного подтянуть шортики, как талия кажется тоньше, а ягодицы — больше.

@diaryofafitmommyofficial