В машину, офис или отпуск: 10 лучших тоников-спреев

Лидеры бьюти хит-парада, которые спасут вашу кожу от сухости, помогут освежиться и моментально снять стресс — в нашей новой подборке.

Освежающий спрей мгновенного действия Ibuki, Shiseido

Если есть на свете идеальный тоник-спрей для самолета, разгара московской пробки или дедлайна, когда начальник превращается в Терминатора, — это он, добрый волшебник, блаженной свежестью снимающий любое напряжение. Эффект бодрящего, но комфортного, без колючести, холодка моментальный — и самое классное, что длится он не считаные секунды, а ещё минут 10. Ощущение, что ты воскресла, помолодела, телепортировалась к норвежским фьордам — все сразу.

По консистенции это не совсем вода, а скорее гель, рассеянный на крошечные частицы — потому и эффект долгоиграющий. Жду не дождусь, когда возьму его в отпуск на море — после трех часов на пляже лучшего экспресс-spa для лица не придумаешь.

Цена: около 2 600 руб.

Увлажняющая освежающая дымка для лица Valo Glow Refresh Hydrating Vitamin C Mist, Lumene

Тестировала креативный директор BeautyHack Ксения Вагнер

Это классическая «водичка» пригодится для перезагрузок в течение дня — ее можно наносить прямо на макияж, она не содержит масел и впитывается моментально.

Я наносила с утра на чистую кожу и думала распределить ватным диском, но реально не успела: три секунды — и кожа ее съела. Формула с витамином С обещает моментальное сияние, но я скорее назвала бы это свежестью. Из бонусов — сладко-свежий запах (в составе есть арктическая морошка и вообще 96% ингредиентов — натуральные) и большой флакон, которого надолго хватит.

Цена: около 1 000 руб.

Дымка Hydra Beauty Essence Mist, Chanel

Люблю за мягкое распыление — средство с удобным дозатором моментально освежает кожу. При распылении лицо будто бы окутывает тонкая вуаль. Тут же чувствуешь свежий ненавязчивый цветочный аромат.

Очень часто использую эту дымку, когда в разгаре рабочего начинаю уставать и нужно быстро «взбодриться».

Активный компонент средства — цветок Камелии Альба, который отвечает за увлажнение кожи. Уверена, дымка не раз выручит меня предстоящим летом!

Цена: 4 415 руб.

Многофункциональное сухое масло Divine Oil, Caudalie

В дороге, в отпуске или на работе мне хочется не освежиться, а увлажнить кожу: она реагирует на стресс сухостями и превращается в финик (те, кто любят этот фрукт, знают, что самые вкусные — сушеные и мягкие; так вот, моя кожа выглядит именно так). Божественное масло оправдало свое название — оно стало настоящим спасением этой весной, когда я провожу в пути больше времени, чем хотелось бы.

Средство моментально увлажняет кожу — в этом помогают масла винограда, кунжута, гибискуса и арганы. Симбиоз этих масел моментально делает кожу бархатной и напитанной (а эффект сохраняется до 6-ти часов!).

Его очень удобно наносить: сухое масло представлено в виде жидкого спрея. Несколько нажатий на дозатора достаточно для того, чтобы увлажнить сухие участки. Упаковка гермитична (средство не «убежит» на дно сумки), а само масло быстро впитывается.

У средства есть настоящий антистресс эффект, и все благодаря аромату. Запах успокаивает, тонизирует и манит вас сочетанием грейпфрута, ванили, кедра и розового перца. Раскрывается аромат белым мускусом, который оставляет легкий шлейф. Летом, когда мне не хочется пользоваться даже самыми легкими духами, запах станет импровизированным бонус-треком: масло будет работать еще и как парфюм.

Оно многофункционально — наношу на тело, лицо и волосы. В ближайшем отпуске средство поможет мне значительно сэкономить место в чемодане — вместо трех баночек в дорожной косметичке окажется только одна.

Резюмируем: в масле прекрасно абсолютно все, но учтите — оно может вызывать зависимость! Пользуюсь им беспрерывно уже две недели, но оно даже не думает кончаться — бонус в его «карму» за экономичность.

Цена: 2 700 руб.

Дымка-спрей увлажняющая SPF30 Eau Thermale Brume d'Eau SPF30, Uriage

При первом взгляде на флакон, кажется, что это обычная термальная вода в travel-формате. На самом деле это инновационное средство, которое поддерживает естественный водный баланс кожи и может экстренно увлажнить ее. И у средства это получается на «ура» — как раз за счет того, что оно обогащено термальной водой.

Весомый бонус — SPF-фактор 30 (пригодится в отпуске и для защиты от первых солнечных лучей).

Недавно я прошла исследование на уровень увлажнения кожи, и оказалось, что моя увлажнена всего на 34%. Но благодаря этой дымке она стала более напитанной, и сухость меня больше не беспокоит — кладу компактный спрей в сумочку и освежаюсь в течение дня: в офисе, в машине, пока стою в пробке, или дома, пока готовлю ужин. Особенно нравится наносить средство перед вечерним уходом или в выходные, когда на лице нет косметики.

Цена: 487 руб.

Тоник-спрей Pivoine Sublime Perfecting Mist, L’Occitane

Спрей от L’Occitane с волшебным весенним ароматом цветущего сада я использую не только как освежающее и увлажняющее средство, но и при нанесении макияжа: после крема распыляю по лицу спрей и затем использую тональную основу, которая ложится на лицо тонким слоем и полностью сливается с кожей.

В составе средства нет спирта, а экстракт пиона отлично выравнивает и разглаживает кожу. Распыление тоже заслуживает всяких похвал — специальный дозатор превращает тоник в «пыль», что помогает равномерно оросить все лицо.

Обладательницам сухого типа кожи советую использовать спрей и в течение дня — чтобы освежить лицо и обновить макияж.

Цена: 1090 руб.

Успокаивающий спрей Sensitive Vegetal, Yves Rocher

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Успокаивающий спрей от Yves Rocher станет лучшим другом для всех обладательниц чувствительной кожи.

Во-первых, он отлично освежает лицо, не создавая на нем липкого слоя и не делая кожу слишком жирной.

Во-вторых, средство избавляет от покраснений и увлажняет сухие шелушащиеся участки (которые из-за макияжа так и норовят привлечь к себе повышенное внимание).

Наношу средство в качестве завершающего этапа макияжа и в течение дня, чтобы освежиться. За успокаивающее действие спасибо экстракту листьев сигезбекии восточной — этот компонент не только борется с раздражениями и воспалениями, но и защищает кожу от перепадов температур и загрязнений окружающей среды.

Цена: 690 руб.

Освежающий и успокаивающий тоник Remedy Toner, [Comfort.Zone]

Спрей-тоник для лица и шеи мгновенно дарит коже увлажнение, свежесть и комфорт.

Ненавязчивый освежающий аромат в сочетании с легчайшей текстурой подходит для чувствительной кожи, которая склонна к раздражениям и покраснениям.

Формула на 98% состоит из ингредиентов натурального происхождения и не содержит силиконов, что особенно ценно — средство не забивает поры, а скорее наоборот — сужает их и делает кожу гладкой.

Наношу средство утром и вечером на ватный диск и мягко распределяю на лице, избегая область под глазами. Первые 10 минут вы чувствуете на лице легкую пленку, но ощущения не доставляют дискомфорта. Спрей не провоцировал воспалений на коже и устранил шелушения ­— как раз то, что нужно коже в период наступления тепла.

Цена: 2 772 руб.

Спрей-контроль жирного блеска Serozinc, La Roche Posay

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Средство ­— настоящий грааль для девушек с жирной и комбинированной кожей. Сразу после нанесения вы видите эффект: кожа становится матовой, жирный блеск испаряется, а воспаления подсушиваются.

У спрея удобный диффузор, для увлажнения потребуется буквально одна секунда. У средства практически нет запаха, он напоминает морскую воду.

Напомнило мне о лете — чувствовала себя как после прогулки по морскому побережью: легкая солоноватость на губах, но кожа увлажнена и не раздражена. Поставила на полку в ванной и каждый день не только матирую кожу, но и вспоминаю о грядущем отпуске!

Цена: 616 руб.

Увлажняющий спрей-уход Dream Сream, Черный жемчуг

Средство стало отличным помощником в вопросах моментального увлажнения. Что понравилось? Во-первых, компактная упаковка — средство легко помещается даже в самую маленькую сумку. Во-вторых, комфортный распылитель, который помогает быстро увлажнить лицо и не обрызгать все вокруг. В-третьих, сам состав спрея, который увлажняет кожу и не провоцирует раздражения.

Наносила его в качестве завершающего этапа ухода и в течение дня, когда хотелось освежить лицо. С удовольствием возьму в самолет: всегда экономлю место в ручной клади, а спрей поможет пережить полет без сухостей и пройти через акклиматизацию в жаркой стране.

Цена: около 300 руб.