Как выглядеть ухоженно в 40 лет: матирующий макияж с увлажняющим эффектом

Нередко матовая кожа визуально старит женщину, потому что выглядит сухой. Что нужно знать о матирующих средствах, как их подобрать и в чем особенность применения на зрелой коже? Об этом читайте в нашем материале.

Создаем здоровый блеск на матовой коже

Матовая кожа кажется нам привлекательной благодаря глянцевым журналам. Просто вспомните знаменитостей и моделей на обложках! Их потрясающие укладки, мейкап и, конечно же, гладкая кожа без изъянов вызывают восхищение. Во многом это заслуга профессиональных ретушеров, которые при обработке снимков специально матируют кожу модели.

Но уловка срабатывает: любая женщина мечтает выглядеть так же, как героиня кавер-стори. Средства с матирующим эффектом создают ощущение ухоженности, потому что делают незаметными поры, скрывают недостатки кожи и высыпания, а также придают лицу свежий и отдохнувший вид. Однако стоит учитывать, что юное лицо всегда светится, поэтому в таком макияже после 40 лет стоит использовать хайлайтер.

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У зрелой кожи есть ряд особенностей: она более сухая, чувствительная, тонкая и тусклая, поэтому жирный блеск часто сигнализирует о нарушениях.

Когда вы испытываете стресс, активнее работают сальные и потовые железы. Они и создают нездоровый блеск. Особенно страдает Т-зона лица (лоб, нос, подбородок). Поэтому первый и главный совет — меньше нервничать!

Еще одна частая причина жирного блеска — использование уходовой или декоративной косметики не по возрасту. Содержащиеся в составе масла могут забивать поры и сальные протоки, что приводит к образованию угревой сыпи.

Другой причиной могут быть гормональные сбои, проблемы с желудочно-кишечным трактом или эндокринные нарушения. В таком случае стоит сначала посетить узкого специалиста, а уже затем искать матирующие средства.

Выполняем матирующий макияж в три этапа

Убрать жирный блеск помогут косметические средства. Вот несколько секретов по их использованию.

В макияже все начинается с базы — идеально ровный тон без нее вы не создадите. Прекрасный вариант есть у марки Artdeco — это Make-Up Base With Anti-Aging Effect. Легкая гелевая текстура отлично выравнивает тон кожи, придает свежесть, а формула с амино-пептидами повышает выработку коллагена и кератина, запускает регенерацию клеток и улучшает упругость.

Еще один продукт — матирующий гель Perfect Matt от Kryolan. Универсальное средство, которое не требует дополнительного нанесения тонального крема или пудры и отлично заполняет морщинки и неровности кожи. Гель на силиконовой основе включает в себя anti-age комплекс (вызывает синтез коллагеновых волокон), натуральные масла (ухаживают за кожей) и сок растения Rock Samphire (стимулирует обновление клеток).

Третья основа под мейкап — Beauty Primer 360° Anti-Age польского бренда Oceanic. Коллаген вкупе с гиалуроновой кислотой увлажняет, разглаживает кожу, а матирующий комплекс устраняет блеск и обеспечивает коже бархатистость.

С этой задачей также справится органический матирующий крем «Дух полей» LC Bio от магазина натуральной косметики Eco Home. Средство на 95% состоит из натуральных компонентов, оно сертифицировано международной организацией ECOCERT. Крем матирует кожу, предотвращает преждевременное старение и образование пигментных пятен, защищает от УФ-лучей.

Крем матриующий LC Bio в Eco Home, цена: от 3 800 руб.

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Что: матирующий крем Где: интернет-магазин Eco Home Телефон: +7 (912) 615-65-60 Сайт: eco-home.me Второй этап матирования — тональный крем, который нужно нанести на базу, но не сразу. Подождите, пока основа впитается. И далее выбор за вами, здесь вашими лучшими союзниками в борьбе за ровный тон и молодость могут стать тональный крем Anti-Aging Foundation SPF 15 от La Prairieт и тональный флюид The Soft Fluid Long Wear Foundation от La Mer. Первое средство не забивает поры, стойко держится в течение дня и в некоторых случаях не требует нанесения базы под макияж. Второе имеет крайне легкую и приятную консистенцию, мягко корректирует цвет лица, создает правильную и здоровую матовость и даже питает кожу.

Третья категория средств — это пудры. Тут следует помнить, что матовая поверхность всегда подчеркивает сухость кожи. Поэтому если кожа от природы склонна к шелушениям, то не стоит использовать пудру. Если же Т-зона или щеки неожиданно заблестели, можно аккуратно пройтись компактной пудрой. Если у вас есть возрастные покраснения, идеальным вариантом будет минеральная пудра Redness Solutions Instant Relief Mineral Pressed Powder от Clinique. Состав отлично успокаивает кожу и нейтрализует покраснения.

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