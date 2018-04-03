Освежить кожу лица помогут домашние маски

Кожа лица с возрастом утрачивает коллаген и становится менее упругой. Ее можно освежить и продлить ей молодость с помощью специального ухода с использованием дважды в неделю омолаживающих масок, приготовленных собственноручно из доступных продуктов.

Отличным ингредиентом для омолаживающего средства считается мед. Как выяснил МедикФорум, биологически активный продукт насыщает кожу необходимыми витаминами и микроэлементами.

Свежий только откачанный мед можно использовать в качестве маски в натуральном виде, а после кристаллизации разводить молоком.

Хорошо увлажняет и освежает лицо маска из сока алоэ с добавлением белка перепелиного яйца при жирной и желтка при сухой коже.

Смесь сока лимона, содержащего органические кислоты, с яичным желтком, улучшит кровообращение.

Для омоложения отлично подойдет домашняя маска из ржаного хлеба, разведенного до густой консистенции в молоке или простокваше.

Натуральные дрожжи, входящие в состав продукта, насыщают кожу кислородом, способствует регенерации клеток.

Хорошим средством для подтягивания кожи является красная или голубая глина, обладающая эффектом лифтинга.

Эффективнее всего приготовить из нее сметанообразную смесь с добавлением чистого томатного сока. Возраст женщины, обычно, выдают мелкие морщины в области глаз.

Ликвидировать их также помогут незамысловатые средства, изготовленые самостоятельно. Вокруг глаз кожа сухая, а увлажнить ее можно с помощью спецмаски из тертого картофеля со сливками. Бананово-масляное средство, а также натуральный мед с молоком способны избавить даже от самых глубоких морщин на данном участке лица.

Маски вокруг глаз следует наносить нежными касательными движениями, чтобы не растянуть и не поранить нежную кожу.

Самодельные средства очень легко приготовить в домашних условиях, и их себестоимость достаточно низкая. При этом, чудодейственный эффект масок при правильном и регулярном применении просто поражает.