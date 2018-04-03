Как делали ринопластику в XIX веке

Редкий медицинский справочник с картинками, написанный еще в XIX веке, продали на аукционе почти за 600 тысяч рублей. Издание принадлежит немецкому профессору Иоганну Фридриху Диффенбаху, который был первопроходцем в области ринопластики, сообщил портал The Daily Mail.

Диффенбах проводил операции по исправлению деформаций носа еще в 1833 году. В своей работе он делится опытом и наглядно показывает, как удалить опухоль из носа или исправить его кривизну.

Так, например, профессор описывает, как можно скорректировать нос при помощи кожи, взятой с руки, или восстановить недостающую часть носа.

На 156 страницах книги, которая была переведена на английский язык, Диффенбах также рассказывает, как можно исправить форму носа, воздействуя при этом на хрящ. В настоящее время большинство процедур, описанных профессором, используются до сих пор.

Эксперты отмечают, что именно Диффенбаху принадлежат первые достижения в области ринопластики и пластической хирургии. При этом уточняется, что он одним из первых хирургов проводил обезболивание пациента перед началом операции. Фотографии были опубликованы изданием Daily Mail.

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