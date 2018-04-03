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Актуальные маникюрные тренды на весну
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Актуальные маникюрные тренды на весну 

Журнал ОК! 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Вместе с нейл-мастерами студии BRONZE&BEAUTY на Тверской мы составили список самых горячих весенних трендов маникюра.

Пудровые оттенки

Все известные цвета пастилы этой весной обрели особую популярность. В топе запросов нюдовые бежевые и голубоватые пудровые покрытия. Самый стильный вариант — нежный (по гамме) маникюр с открытой лункой.

Узоры

По части дизайна с изюминкой, безумно популярны геометричные узоры: от точек до кругов. Главное правило сезона: не повторять один и тот же узор на каждом ногте — чередуйте через один или, как в старые добрые, выделяйте безымянный палец.

Зеркальные покрытия

Зеркального эффекта можно достичь только с помощью пудровой втирки. Спешим предупредить, что ее наносят исключительно поверх гелевых покрытий. Особенно эффектно перламутровая втирка смотрится в сочетании с другими дизайнерскими приемами.

Яркие цвета весны

В этом сезоне очень модно наносить на ноги кобальтовый синий, а также все оттенки зеленого и желтого. Но помимо сиюминутных трендов, в тренде по-прежнему красная классика.

Омбре

Омбре, как и подсказывает название, — красивый и плавный переход одного цвета в другой. Он может быть вертикальным и горизональным, но, как показывает практика, горизонтальный круче смотрится на фото. Омбре часто сочетают с другими фишками маникюра: рисунками, стразами и глиттером.

Акцент на лунке

В прошлом сезоне было модно оставлять лунку голой, теперь ее украшают контрастным оттенком. Заметнее всего на фоне матовых оттенков выглядят серебристые покрытия и глиттер.
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