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Питерские «моржи» открыли пляжный сезон
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Питерские «моржи» открыли пляжный сезон 

Мир24 56 минут назад
Охота за солнцем. В Санкт-Петербурге «моржи» открыли пляжный сезон, передает телеканал «МИР 24». Иностранные туристы хватаются за фотоаппараты. Шеренга загорающих у стен Петропавловской крепости на фоне замерзшей Невы — картина более чем колоритная. У многих на ногах вместо сланцев зимние ботинки. Ведь песок пока еще ледяной.
А вот стена, по словам «моржей», уже горячая. Говорят, традиция родилась еще в 60-е. В дождливом городе каждый солнечный день на вес золота. Да и весеннее солнце считается самым полезным для кожи.
«Весенний загар сейчас хорош. Все зависит от восприимчивости кожи. Некоторые могут тусоваться здесь несколько дней, особенно рыжеволосые, и оставаться такими же без загара», — рассказал Геннадий Шаповалов.
В городе на Неве в среднем бывает около 60 солнечных дней в год.
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