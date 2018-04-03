Питерские «моржи» открыли пляжный сезон

Охота за солнцем. В Санкт-Петербурге «моржи» открыли пляжный сезон, передает телеканал «МИР 24». Иностранные туристы хватаются за фотоаппараты. Шеренга загорающих у стен Петропавловской крепости на фоне замерзшей Невы — картина более чем колоритная. У многих на ногах вместо сланцев зимние ботинки. Ведь песок пока еще ледяной.

А вот стена, по словам «моржей», уже горячая. Говорят, традиция родилась еще в 60-е. В дождливом городе каждый солнечный день на вес золота. Да и весеннее солнце считается самым полезным для кожи.

«Весенний загар сейчас хорош. Все зависит от восприимчивости кожи. Некоторые могут тусоваться здесь несколько дней, особенно рыжеволосые, и оставаться такими же без загара», — рассказал Геннадий Шаповалов.

В городе на Неве в среднем бывает около 60 солнечных дней в год.

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