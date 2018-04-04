Натурально! Лучшие идеи для весеннего макияжа на примере знаменитостей 

Яркие губы Согласись, когда еще использовать яркие цвета в макияже, как не весной, когда природа и мир вокруг расцветают. Алый, коралловый, оранжевый и персиковый — эти оттенки помады, тинтов и блеска советуем тебе попробовать. Матовые текстуры стоит отложить до следующей осени, ведь этой весной тебе предназначено сиять. Наверное, ты уже заметила, что без красной помады не обходится ни одна звезда, которая выходит на красную дорожку. Лучшие звездные образы с сочными ягодными оттенками мы нашли в Instagram-аккаунтах Джоан Смоллс, Беллы Хадид и Галь Гадот. Но помни, что от алой помады стоит отказаться при наличии покраснений и высыпаний на лице, ведь ты можешь привлечь к ним нежелательное внимание и вместо здорового сияющего вида лишь подчеркнешь неоднородный тон и дефекты рельефа. А этого нам не надо, верно? Графичные стрелки Когда-то графичные стрелки были атрибутом исключительно антуражных съемок и эпатажных показов, но эти времена давно прошли, и теперь стрелки всевозможных форм и цветов выходят на улицы наших городов. На наш взгляд, они идеальный вариант для летней вечеринки или похода с друзьями в бар. К тому же с толстыми стрелками ты точно не останешься незамеченной. Приятный бонус, правда? Так что, если вдруг твоя рука дрогнет при вырисовывании очередной супертонкой стрелки, не тушуйся — делай как Белла Хадид: просто обведи стрелки пожирнее — и вперед, покорять модные вечеринки и блистать на богемных тусовках! Макияж без макияжа В теплый весенний день не всегда хочется накладывать на себя десять слоев «штукатурки». Как нам повезло, что современные тренды совсем этого не требуют. Сегодня, чтобы быть красивой, достаточно создать эффект внутреннего сияния кожи с помощью увлажняющего BB-крема, прорисовать межресничную линию, добавить тушь для ресниц и тинт для губ и щек. В бровях мы приветствуем абсолютную натуральность, для объема можешь просто зачесать волоски наверх и закрепить их гелем. Эта волшебная формула протестирована на Кайе Гербер, Марго Робби, Ромми Стрид и других звездах, так что можешь смело брать на заметку. Лучшие продукты для создания весеннего образа ищи в нашей мини-галерее. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Global Look Press, Instagram