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Лейтон Мистер перекрасилась в блондинку: фото
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Лейтон Мистер перекрасилась в блондинку: фото 

Журнал ОК! 58 минут назад
Актриса, известная своей ролью Блэр Уолдорф в сериале «Сплетница» поделилась новой фотограией в Инстаграм и показала свой новый цвет волос. Теперь Лейтон блондинка! Как оказалось, это натуральный цвет актрисы, а в брюнетку она перекрасилась для роли в сериале «Сплетница». Мнения поклонников звезды разделились: кто-то поддержал новый имидж актрисы, а кто-то написал: «теперь Блэр никогда не будет прежней».
Лейтон Мистер
Ранее эксперименты с цветом волос проводили такие знаменитости, как Кайли Дженнер, Селена Гомез, Пенелопа Крус и Крис Дженнер.
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