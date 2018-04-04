Лейтон Мистер перекрасилась в блондинку: фото

Актриса, известная своей ролью Блэр Уолдорф в сериале «Сплетница» поделилась новой фотограией в Инстаграм и показала свой новый цвет волос. Теперь Лейтон блондинка! Как оказалось, это натуральный цвет актрисы, а в брюнетку она перекрасилась для роли в сериале «Сплетница». Мнения поклонников звезды разделились: кто-то поддержал новый имидж актрисы, а кто-то написал: «теперь Блэр никогда не будет прежней».