После скандала с интимными фото звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер сменила имидж

У себя в Instagram Лейтон показала выкрашенные в жгучий блонд волосы. И это не парик — в stories актриса показала процесс окрашивания в кресле парикмахера.

Гвен Стефани: — подписала снимок Лейтон. Фанаты в основном поддерживают ее желание стать блондинкой, однако не скрывают своего удивления, ведь они привыкли видеть актрису такой, а не похожей на Мадонну

Мистер буквально пару дней назад стала очередной жертвой охотников на интимные фотографии звезд. В Сеть были слиты ее обнаженные фото в крайне откровенных позах, в частности, во время секса — вероятно, эти кадры сделал ее супруг Адам Броди . Может быть, после этого инцидента Лейтон Мистер решила во что бы то ни стало перестать быть похожей на девушку на снимках?

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Фото:Instagram