Вернулась к истокам: Лейтон Мистер стала блондинкой

Звезда сериала «Сплетница» решила повторить успех свой коллеги-блондинки Блейк Лайвли и тоже перейти на светлую сторону.

Мы знаем немного актрис-брюнеток, которые на самом деле были блондинками. К ним относятся Кристен Стюарт , Кэти Пэрри, Оливия Уайлд Лейтон Мистер . Последнюю мы и вправду знаем только брюнеткой. Оказывается, перед съемками сериала «Сплетница», который буквально прославил актрису и ее напарницу Блейк Лайвли, Лейтон была блондинкой, но сценаристы решили, что лучше ей быть темненькой. Поэтому последующие годы звезда старалась придерживаться именно этого цвета волос и экспериментировала лишь с длиной.

Публикация от Leighton Meester (@itsmeleighton)

3 Апр 2018 в 8:17 PDT Но, по всей видимости, Мистер решила снова вернуть свой цвет волос. На днях актриса опубликовала снимок в Instagram, продемонстрировав светлые локоны. Лейтон не только перекрасила темные пряди в платиновый болит, но и сделала стрижку боб. Кардинальная смена имиджа очень идет актрисе. К тому же весна — время перемен.

Сама же актриса не решается назвать свой цвет волос блондом: «Мне даже неудобно говорить, что я стала блондинкой. Это совершенно другой цвет волос, и мне это нравится», — поделилась она в интервью изданию PeopleStyle.

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