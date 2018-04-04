5 секретов идеального макияжа для подростка: рассказывает эксперт

Дочери Бейонсе не было еще пяти лет, когда она впервые вместе со своей звездной мамой оказалась в кресле косметолога. Малышка Харпер Бекхэм перед выходом из дома обязательно красит губы помадой. А старший сын Гвен Стефани еще в шесть лет стал экспериментировать с цветом волос и лаком на ногтях… Стоит ли удивляться, что косметичка вашей 13-летней дочери куда вместительнее вашей? Отобрать у подростка все баночки или научить его грамотно пользоваться косметикой? Наш эксперт советует избегать радикальных мер. Специально для читателей «Летидора» Маша Panova, визажист, сертифицированный судья всероссийской категории и мастер международного класса, чемпионка мира 2017 года по макияжу и боди-арту, раскрыла пять секретов идеального макияжа для подростка. Прочитайте эту статью вместе с дочерью!

Маша Panova, визажист, сертифицированный судья всероссийской категории и мастер международного класса, чемпионка мира 2017 по макияжу и боди-арту

Секрет № 1: в первую очередь думайте об очищении и увлажнении кожи Неважно, сколько вам лет, но на запущенной коже макияж будет выглядеть устрашающе. Поэтому основа основ — правильный уход за кожей (особенно важен этап очищения и увлажнения). Но ведь так хочется замазать пятнышки, прыщики, правда? Так вот, чтобы это сделать, не нужны плотные тональные средства — их использование в период гормонального всплеска может только усугубить проблемы с кожей. Поэтому возьмите на вооружение следующие средства:

высыпания маскируйте с помощью консилера. Его нужно наносить точечно, только на проблемные зоны;

темные круги под глазами от бессонных ночей над учебниками или клубных вечеринок маскируйте легким тональным кремом на водной основе. Также можно использовать рассыпчатую минеральную пудру с легкой текстурой (для нанесения нужно взять пушистую натуральную кисть).

Выбирайте оттенок, максимально приближенный к вашему естественному тону кожи.

Для светлого, холодного оттенка кожи подойдет розовый цвет, для теплого — карамельный или персиковый.

Секрет № 2: макияж глаз не должен быть ярким Не стоит нервировать родителей и преподавателей. Для школы идеально подходит нюдовый макияж с использованием теней натуральных оттенков (тени наносят только на подвижную часть века). Яркий боевой раскрас для школы или института недопустим. Если все-таки не терпится, запомните правило: когда вы выбираете яркий цвет, используйте только приглушенные оттенки.

Дневной макияж отличается легкостью и подчеркивает свежесть лица, так что никаких стрелок на пол-лица!

Чтобы сделать взгляд более выразительным, а цвет глаз ярче, существует несколько приемов: достаточно прокрасить межресничное пространство темными тенями или же прокрасить слизистую глаз коричневым или цветным карандашом.

Секрет № 3: не пользуйтесь тушью каждый день Для ежедневного макияжа тушь для ресниц лучше не использовать, иначе через пару лет они начнут редеть и выпадать. Выберите альтернативу обыкновенной туши — обратите внимание на прозрачную тушь-гель с витаминами А, Е. Она сделает ресницы длиннее, пышнее, гуще и одновременно обеспечит им дополнительный уход. Как же тогда сделать «вечерний» макияж для подростка? Все очень просто: выберите более насыщенный цвет теней, затемните внешний уголок глаза (тем самым глаза изменят свою форму).

Вечером можно использовать легкую тушь для ресниц, но в минимальном количестве. При этом нужно тщательно расчесывать ресницы, не допуская их склеивания.

Что касается подводки для глаз — ею пользоваться можно. Но лучше выбрать коричневый или серый оттенок. А ярким акцентом может стать тонкая цветная стрелка, нарисованная специальным аквагримом на водной основе.

Секрет № 4: забудьте о яркой помаде или карандаше для губ Этот «тандем» на молодом лице выглядит вульгарно! Поэтому выбирайте помаду персикового, розового цвета или замените ее прозрачным блеском. Для вечеринки можно использовать помаду поярче. Те же правила распространяются и на румяна. В вашей косметичке должны быть румяна нежных, приглушенных розовых и персиковых оттенков, придающих лицу свежесть. Запомните одну простую вещь: в подростковом макияже главное — легкость, натуральность и свежесть, которые должны подчеркнуть юность и замаскировать проблемы с кожей, которые есть практически у любого подростка.