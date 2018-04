Маскировка и уход: лучшие тональные средства для проблемной кожи

Каким должно быть тональное средство для проблемной кожи? Во‑первых, гипоаллергенным и некомендогенным, то есть не закупоривающим поры. Во‑вторых, оно должно отлично маскировать несовершенства. Ну и в-третьих, крайне желательно, чтобы тональное средство обладало еще и оздоровительным эффектом…

Стойкие, легкие, матирующие и даже модные ВВ и СС — в каждой из этих категорий сегодня представлены тональные продукты для проблемной кожи. Выбирай!

Стойкие

Ненавидишь разводы от тональника на белой рубашке? Мы тоже! Да и «подмазывать» прыщики каждые пару часов совершенно не хочется. Выход есть: стойкие тональные средства! Они содержат в своем составе высоколетучие соединения, испаряющиеся вскоре после нанесения, но оставляющие после себя пленку, которая удерживает краситель на коже. Важно: стойкие тональные продукты — не лучший вариант для сухой кожи.

Легкие

Легкие тональные основы — это прекрасно! Но только в том случае, если тебе не нужно маскировать крупные высыпания, следы от акне или пигментные пятна, — такие недостатки легким средствам, как правило, не под силу. Зато именно легкие флюиды и гели идеальны для сухой и чувствительной кожи. Они также станут лучшим выбором для всех поклонниц натурального макияжа в стиле nude и прекрасным средством для повседневного использования летом.

Матирующие

Одной из главных бед проблемной кожи является жирный блеск. Избавиться от него помогут матирующие тональные средства. В их составе содержатся микроскопические частицы, которые абсорбируют выделяемый кожей жир. Мечтаешь избавиться от жирного блеска и не промакивать кожу салфетками каждые полчаса? Тогда тебе определённо стоит попробовать матирующее тональное средство!

BB и CC Мечтаешь, чтобы кожа выглядела естественно, но при этом более привлекательно? Тогда тебе обязательно стоит попробовать легкие, но при этом отлично корректирующие BB— или СС-кремы. Эти продукты отлично выравнивают тон кожи, скрывают недостатки и при этом увлажняют и питают кожу.

