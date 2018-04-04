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Мастер-класс: как наносить кремовые и сухие румяна
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Мастер-класс: как наносить кремовые и сухие румяна 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Визажист Екатерина Ашуркова рассказала о разнице между сухими и кремовыми румянами и показала, как их наносить.
Румяна — один из главных элементов макияжа, однако у многих возникает множество вопросов о том, как правильно их наносить. Какие румяна лучше — кремовые или сухие? И стоит ли их наносить только на яблочки щек или есть и другие зоны, которые стоит ими подчеркнуть?
Об этом в новом видео для Sobesednik.ru рассказала визажист Екатерина Ашуркова.
Больше лайфхаков о красоте можно найти в «Красивом „Собеседнике“».
Совсем скоро на странице проекта пойдет розыгрыш спортивного бьюти-бокса от Royal Samples. В бьюти-боксе будут средства, необходимые всем, кто следит не только за состоянием своей кожи, но и за фигурой. Среди них, например, сухой шампунь, расслабляющий гель для мышц после тренировки, заживляющий бальзам для губ, матирующий крем и многое другое. Бьюти-бокс, кстати, подойдет не только женщинам, но и мужчинам.
Чтобы узнать о конкурсе подробнее, следите за нами в социальных сетях!
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