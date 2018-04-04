Мастер-класс: как наносить кремовые и сухие румяна

Визажист Екатерина Ашуркова рассказала о разнице между сухими и кремовыми румянами и показала, как их наносить.

Румяна — один из главных элементов макияжа, однако у многих возникает множество вопросов о том, как правильно их наносить. Какие румяна лучше — кремовые или сухие? И стоит ли их наносить только на яблочки щек или есть и другие зоны, которые стоит ими подчеркнуть?

Об этом в новом видео для Sobesednik.ru рассказала визажист Екатерина Ашуркова.

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