Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Парфюмерная вода с запахом лета, масло для душа, которое перенесет вас в Прованс, крем, который сделает кожу упругой и мицеллярная вода, которая в два движения удалит макияж — редакторы BeautyHack протестировали самые горячие новинки этой недели и поделились своим независимым мнением.

Туалетная вода Aqua Celastia Forte, Maison Francis Kurkdjian Paris

Новый аромат Maison Francis Kurkdjian Paris пахнет летом. Мне почему-то представилось июльское утро в небольшом итальянском городке (вроде Риччоне), побережье, соленый запах от воды, апельсиновый свежевыжатый сок и легкий ветерок.

Какие ноты скрывает новинка? Мягкий итальянский померанец, но с легкой горчинкой, добавляет искру фруктово-солнечному звучанию сладкого мексиканского лимона и холодной английской мяте. А еще — египетский жасмин, который деликатно разбавляет абсолю листьев черной смородины и Прованской мимозы. Финальный акорд — мускусный, именно он венчает это парфюмерное произведение.

Аромат стойкий — наносила утром и до вечера чувствовала приятные цитрусовые нотки, которые с каждым часом звучали все нежнее и нежнее.

Цена: 12 500 руб.

Интенсивная маска для ухода за непослушными волосами Frizz Ease, John Freda

Непослушные волосы — это точно про мои, поэтому рука так и тянется к средствам, которые обещают сделать их гладкими и блестящими. А маски — обязательный ритуал домашнего ухода: у меня очень сухие волосы, и маски помогают поддерживать водный баланс между салонными уходам.

Поэтому к новинке от John Freeda я отнеслась с большим интересом, и она меня не разочаровала. По консистенции средство похоже на густой крем, который удобно распределять по всей длине волос (делаю это при помощи расчески или пальцами). Держу на волосах 3-5 минут (пока моюсь в душе по утрам) и смываю прохладной водой.

После применения волосы становятся более гладкими, и укладку делать намного проще — baby hair не выбиваются в разные стороны, а локоны сами собой укладываются в красивую прическу, нужно просто высушить их феном. Отличный вариант экспресс-ухода!

Цена: около 800 руб.

Текстурирующий спрей Dry Texturizing Spray Pink, Oribe

Универсальному средству от Oribe можно долго петь дифирамбы — средство работает как сухой шампунь и текстурирующий спрей одновременно. Оно способно придать объем даже очень тонким волосам, оставляя на них легкий шлейф фирменного аромата марки Cote d’Azur.

Хотите увидеть его «в деле» — пересмотрите сериал «Сплетница»! Стилисты на съемках использовали именно этот спрей на волосах Блейк Лайвли.

Особое внимание хочется обратить на состав: в отличие от других стайлинговых средств, в спрее много натуральных компонентов — от сока листьев алоэ, экстрактов манго и корня имбиря (последний улучшает микроциркуляцию крови в коже головы), до протеинов пшеницы и провитамина B5.

Этой весной бренд выпустил лимитированную версию бестселлера в розовом цвете в знак поддержки женщин с раком груди, а также, чтобы напомнить нам о том, как важно следить за своим здоровьем. Теперь любой желающий может внести свой вклад в борьбу с этой болезнью — один доллар с продажи каждого флакона будет перечисляться в фонд National Breast Cancer Foundation.

Цена: 3 220 руб.

Мягкая пенка для умывания, Weleda

Средство не сушит кожу, за что я сразу поставила ему твердую пятерку. Очищение тоже очень мягкое — покраснения и раздражения не спешили заглянуть в гости. Экстракт гамамелиса в составе освежает, оказывает смягчающее и подтягивающее действие, а корень алтея мягко очищает кожу.

Понравился и цитрусовый аромат — по утрам помогает проснуться, а вечером — настроиться на позитивный лад перед сном. Использую пенку для демакияжа, и она отлично удаляет даже водостойкую тушь и угольно-черную подводку для глаз.

Обратите внимание на состав — в нем есть алкоголь, поэтому девушкам с сухой и чувствительной кожей лучше использовать пенку не чаще нескольких раз в неделю. Если у вас жирный или комбинированный тип, это средство займет самое видное место на полочке в ванной — оно отлично подсушивает воспаления и борется с жирным блеском.

Но после умывания все же чувствую легкую стянутость — средство очищает кожу «до скрипа». Эту проблему легко решить при помощи питательного крема — лучшие ищите в нашей подборке.

Цена: 920 руб.

Тушь для ресниц Workout 24-Hour Mascara, Clinique

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Если вам нравится заниматься спортом с легким макияжем, а красивые пушистые ресницы в разы увеличивают количество приседаний, то коллекция Fit создана специально для вас! В нее вошли не только тональный крем с SPF40 и супер стойкая тушь, но и очищающие салфетки, увлажняющий спрей для лица и матирующий крем — и все эти средства останутся с вами не только до конца тренировки, но и до конца дня. Что важно, они не закупорят поры и не спровоцируют высыпания на коже.

Тушь оправдывает название — в течение суток выдерживает не только пробежки и интервальные тренировки, но и весенние ливни.

Поклонники тушей Сlinique оценят эффект по достоинству: новинка удлиняет и придает объем, но при этом выглядит очень естественно, создавая эффект «ваши ресницы, только лучше». В составе — масло жожоба, которое будет питать и придавать мягкость даже самым труднодоступным ресничкам, а удобная тонкая щеточка доберется до них без проблем.

Цена: 1 950 руб.

Крем для тела антицеллюлит 24 часа, KORA

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Крем предназначен для коррекции нежелательных жировых отложений и устранения целлюлита. Нанесите его на важные области, и он будет работать над коррекцией 24 часа в сутки.

Я еще не столкнулась с проблемой целлюлита, но уделяю очень большое внимание профилактике. Первое, что привлекло в средстве, — его состав. Комплекс биофлавоноидов аниса и китайского самшита, кофеин, масло абессинский горчицы, конского каштана, масла апельсина, лимона в комплексе оказывают волшебное действие на кожу.

Наношу крем утром и вечером. Средство впитывается за три минуты до полного высыхания — можно сразу одеваться и выходить из дома. В процессе нанесения делаю легкий массаж для стимулирования кровообращения, и все питательные компоненты усваиваются лучше.

Производитель говорит, что первые результаты можно увидеть через 6-8 недель, но моя кожа стала более упругой уже через 2 дня. Отечность ног тоже спала — обязательно пройду «курс» до конца!

Цена: 737 руб.

Очищающий гель для кожи головы Pramāsana Purifying Scalp Cleanser, Aveda

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Кожа головы нуждается в тщательном уходе не меньше, чем волосы. И весна — самое время об этом позаботиться. Мне помогла новинка от Aveda, которая на 97% состоит из натуральных ингредиентов. Среди них масло ореха бабассу (помогает сбалансировать выработку себума), молочнокислые бактерии (усиливают естественный защитный барьер кожи) и масло таману — знаменитый антиоксидант.

Гель с ароматом бергамота, нероли и кипариса помогает бережно очистить и увлажнить кожу головы, а также сбалансировать выработку себума — это особенно понравится тем, кто устал от частого мытья головы.

Просто наносите гель на корни волос с помощью удобного «носика» по проборам, массируйте, а затем используйте привычный шампунь — и наслаждайтесь свежестью.

Цена: 3 400 руб.

Масло для душа Terre De Lumiere Intense, L’Occitane

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонадрец

Масла для душа от L’Occitane любят бьютиголики во всем мире. И это не случайность или удачный ход маркетологов марки — средства мягко очищают, увлажняют кожу, а в аромат невозможно не влюбиться! Обычный вечерний душ превращается в настоящую спа-процедуру — в общем, восторг!

Новая линейка Terre De Lumiere ничем не уступает другим маслам бренда, но аромат словно переносит нас в Прованс, который пробуждает желание творить и двигаться вперед — то, что нужно для нового сезона!

Масло имеет тягучую консистенцию меда (и внешне очень похож на него). Но при контакте с водой превращается в легкую пену, которая отлично очищает и не сушит. Более того, после душа мне совсем не хочется наносить увлажняющий крем — кожа остается напитанной еще 6 часов.

Цена: 1 690 руб.

Парфюмированная вода Holy-wood, Nomenclature

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Сегодня очень сложно найти натуральные компоненты в парфюмах, что неудивительно — некоторые нишевые бренды делают разработку синтетических нот своей «фишкой».

Nomenclature — один из них: все аккорды ароматов основаны одной синтетической ноте, а флаконы напоминают лабораторные мензурки.

Композиция шипрово-цветочного Holy-wood была вдохновлена звездами Голливуда 70-х годов и вызывает ассоциации с калифорнийским солнцем, стволами бесконечных пальм на фоне голубого неба и летящими длинными платьями. Сердце аромата — нота Clearwood, напоминающая одновременно и древесину, и пачули — ее органично смешали с розовым перцем, замшей и болгарской розой.

Цена: около 12 000 руб.

Мицеллярная вода с арктическими водорослями Micellar Cleansing Water, Skyn Iceland

Средства от Skyn Iceland хотела попробовать давно — их очень хвалила Елена Крыгина (https://beautyhack.ru/krasota/makiyazh/elena-krygina-ya-napisala-knigu-dlya-obychnyh-zhenschin). Взяв баночку в руки, я сразу поняла почему — все дело в отличном составе.

В мицеллярной воде содержится экстракт арктических водорослей, чистейшая ледниковая вода из Исландии, гамамелис. Ценно полное отсутствие парабенов, силиконов, спирта и мыла — средство создано для девушек с числительной кожей и для поклонниц натуральной косметики.

Для меня оно работает по принципу «два в одном» — не только бережно удаляет макияж, но и дополнительно ухаживает за кожей.

Использую воду уже неделю, и заметила, что кожа стала более мягкой и гладкой, поры сузились, а покраснения пропали без следа. После удаления макияжа не чувствую стянутость и липкость (а такое часто бывает с другими мицеллярными средствами).

После мицеллярной воды я обычно дополнительно умываюсь с очищающей пенкой или гелем, чтобы лицо было максимально чистым. Но этому средству удалось изменить мой вечерний ритуал — сразу после мицеллярной воды наношу тоник и увлажняющий крем: лицо чувствует себя увлажненным и свежим и без дополнительных очищающих средств.

Весомый бонус — экономичный расход. Двух ватных дисков, пропитанных средством, достаточно для удаления базового макияжа (тонального средства, карандаша для бровей и туши).

Цена: 1 949 руб.