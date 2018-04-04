Причины, по которым не помогает даже люксовый уход

Когда шкаф ломится от банок с четырехзначным ценником (если их продать, можно даже купить квартиру в ипотеку), а состояние кожи все еще оставляет желать лучшего, пора выяснить, что же мы делаем не так и почему все эти волшебные средства никак не решают наших проблем.

Дорогой уход и правильный уход — это две большие разницы, как говорится. Даже самый дорогой и качественный уход, может оказаться не только бесполезными, но даже и навредить, если подобран не правильно и не соответствует особенностям кожи.

Прежде чем вы потратите деньги на очередное чудо-средство, повторим базовое правило: чтобы подобрать уход, нужно верно определить тип кожи и ее особенности и применять средства предназначенные именно для вашего типа кожи. А не просто потому что баночка красивая и в журнале написали, что ей пользуется Меган Маркл.

Еще важно знать и следовать правильному алгоритму ухода за кожей лица. С чего нужно начинать ежедневный домашний уход? Правильно — очищение. Уже на этом этапе совершается много ошибок. Пройдемся по ним.

ЧРЕЗМЕРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Многие с целью очистить лицо от излишков кожного сала (особенно обладатели жирной кожи) предпочитают средства для умывания, очищающие кожу прямо до скрипа. Тем временем, эти агрессивные продукты сильно обезжиривают кожу и повреждают водно-липидный слой эпидермиса.

Не нужно путать понятия кожное сало (продукт жизнедеятельности сальных желез) и водно-липидный слой — самый поверхностный слой эпидермиса, отвечающий за защитную функцию кожи. Водно-липидный слой предотвращает проникновение через кожу агрессивных компонентов. А еще он вместе с кожным салом спасает кожу от обезвоживания.

Агрессивные очищающие средства не только обезжиривают кожу (что, кстати, усиливает выделение кожного сала), но и портят нам драгоценный водно-липидный слой. Это особенно вредно для сухой, смешанной кожи и в зимне-осенний отопительный период. Если кожа обезвожена и пересушена, она становится чувствительной и раздраженной. Чаще всего косметологи сталкиваются с жирной, но пересушенной кожей, которую пациенты принимают за сухую и чувствительную и пытаются увлажнить жирными кремами, только еще больше закупоривая поры. Запомните — муссы и пенки очищают мягче гелевых средств.

НЕДОСТАТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

А вот и обратная сторона медали — некоторые и вовсе пренебрегают очищающими средствами и просто умываются водой. Обладателям жирной и смешанной кожи и любительницам активного макияжа хотя бы один раз в день нужно умываться очищающим средством, чтобы избавить кожу и поры от загрязнений и остатков тонального крема. Недостаточно очищенная кожа не готова к восприятию и впитыванию даже самых дорогих сывороток и кремов, к тому же это способствует образованию ненавистных черных точек.

Восстановление Рh и ТОНИЗАЦИЯ

Этап тонизации — особенно важный пункт, которым пренебрегают почти все. Тоники нужны нам, потому что они восстанавливают рh кожи до нужных значений, поддерживают барьерную и антимикробную функции кожи.

В процессе очищения кожи (особенно агрессивными средствами), кожа слегка «защелачивается». Поэтому после умывания, обязательно нужно протереть лицо тоником, чтобы восстановить рн кожи. Нарушенный Рh кожи может стать причиной непереносимости и неэффективности уходовых средств, даже самых дорогих и качественных, — любой, даже самый хороший компонент, может начать раздражать кожу. Если не забудете про тоник, он выравнивает ph, и активные компоненты начнут хорошо проникать в кожу.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР КРЕМА

Часто, увидев дорогие средства в красивых баночках, хочется все и сразу попробовать. Но то, что нравится подруге, вам может совсем не подойти. Поэтому воздержитесь от рекомендаций друзей, и для себя покупайте те средства, которые выбраны с учетом типа, особенностей и состояния кожи — трех китах, на которых стоит удачный уход.

ОШИБКА В ПОНИМАНИИ «СУХАЯ» И «ОБЕЗВОЖЕННАЯ»

Сухость может быть генетически обусловленным состоянием кожи, которое мы определяем как «тип кожи». А обезвоженность может быть временным состоянием кожи, например, из-за климатических и экологических условий, возрастных особенностей или из-за неправильного очищения и ухода. Обезвоженной может быть и сухая, и жирная кожа. Поэтому делаем выводы: для обезвоженной кожи нужны восстанавливающие средства с относительно плотной текстурой, богатой липидными компонентами, которые после впитывания на поверхности кожи оставляют незаметную липидную пленку, восполняя дефицит естественных компонентов.

ИСПОЛЬЗУЮ ЭТУ БАНОЧКУ, ПОТОМ НАЧНУ ДРУГУЮ

Частенько, когда мы узнаем, что нам надо сменить уход, то начинаем жаловаться, что дома стоит еще больше половины баночки дорогого неиспользованного крема, который жалко вот так взять и выбросить. Нежелание расстаться с купленным или подаренным дорогим уходом и психологическое стремление довести дело до конца превращают даже самый дорогой уход в совершенно бесполезный.

ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ СРЕДСТВ ДЛЯ СМЕШАННОЙ КОЖИ

Чаще всего ошибки в выборе уходовых средств совершают обладательницы смешанной кожи — то есть, жирной в области Т-зоны и сухой на щеках и под глазами. Обычно девушки берут средства только для сухой или жирной кожи, руковдствуясь тем, какая проблема наиболее выражена в данный момент. Но смешанная кожа требует двух средств: для Т-зоны более легкие (флюиды, эмульсии) и более насыщенные для сухих участков и области вокруг глаз (эта зона очень часто сухая). В идеале стоит иметь разные виды кремов под разное состояние кожи. Жирная или сухая кожа могут в какой-то момент стать пересушенной, а в другой — слишком жирной. Иначе можно продолжать пользоваться одним, даже очень дорогим средством, которое никак не будет решать проблемы кожи.

КОСМЕТИКА И КОСМЕЦЕВТИКА

Часто мы покупаем средства, ориентируясь на бренды, маркетинговые и рекламные уловки, громкие обещания волшебного преображения. Все это, конечно, привлекает внимание, и состав может быть очень классным, но в любом уходовом средстве главное — не просто состав, а биодоступность компонентов. Биодоступные компоненты проникают глубже в кожу. Для увеличения биодоступности в средства добавляют специальные «проводники» (у марки Linda Kristel, например, они называются энхансеры, у других брендов космецевтики могут называться иначе). Поэтому космецевтика — это золотая середина между косметикой и лекарственными средствами, чтобы она работала, ее нужно подбирать после консультации с доктором.