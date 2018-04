Переходи на мат: 10 матовых помад, которые должны быть у тебя

Убираем блестящие, глянцевые средства для губ подальше, так как на первый план сейчас выходят матовые текстуры. И если у тебя еще нет помады с матовым финишем, это провал! Нужно как можно быстрее исправлять ситуацию.

Dior Rouge Dior Liquid

Это жидкая помада, которая имеет в палитре 24 оттенка, разделенные на три группы: матовые, сатиновые и металлик. Про матовые цвета точно можно сказать, что они удивительным образом подходят всем. Chanel Rouge Coco Lip Blush

Уникальность этого средства в том, что на самом деле это тинт для губ и щек с гелевой текстурой, который после растушевки и высыхания на губах становится матовым, а на скулах — слегка блестящим. В состав Rouge Coco Lip Blush входят комплекс Hydraboost (микс из натурального воска жожоба, подсолнечника и мимозы) и натуральное кокосовое масло, они ухаживают за кожей, смягчая и увлажняя ее. Lancôme L`Absolu Gloss Matte

Lancôme L`Absolu Gloss Matte — еще одна помада-блеск, имеющая 14 оттенков розового, которые дают три разных эффекта на губах: кремовый, сияющий и матовый. Последний придает губам бархатистость, но при этом не сушит их. Bobbi Brown Crushed Lip Color

Здесь все максимально просто: 20 модных оттенков с матовым финишем и высокой стойкостью. Плюс ко всему этому Crushed Lip Color содержит ухаживающие компоненты, которые выполняют функцию защитного и увлажняющего средства для губ. То есть ты можешь красить губы так часто, как захочешь, ведь эту помаду вполне можно использовать в качестве бальзама. YSL Beauté Tatouage Couture

Если ты так и не можешь решиться на татуаж губ, то стоит попробовать YSL Beauté Tatouage Couture. Эта помада отличается уникальной стойкостью, она будет держаться до последнего, пока ты не начнешь ее стирать специальным средством для снятия мейкапа. Высокая концентрация пигментов обеспечивает потрясающе интенсивный цвет (в палитре, на минуточку, 18 оттенков!). А с помощью скошенного аппликатора (кисточки) ты сможешь накрасить губы как настоящий профи. Clarins Joli Rouge Velvet

Главная ставка в Clarins Joli Rouge Velvet сделана на натуральный состав, в который входят органический экстракт солероса и масло абрикоса. Они дают мощное увлажнение и заботятся о губах на протяжении всего дня. В гамме 10 оттенков, которые можно разделить на 4 группы: натуральные, розовые, красно-оранжевые и сливовый (он один, но очень красивый!). M. A. C Cosmetics Matte Lipstick Sia Каждую весну M. A. C Cosmetics выпускает помаду или блеск Viva Glam, разработанный при участии какой-либо знаменитости. Все средства от продаж идут в благотворительный фонд MAC AIDS, который занимается помощью пострадавшим от ВИЧ. В 2018 году приглашенной звездой стала певица Sia, а помада вышла в насыщенно-красном оттенке. Maybelline New York Super Stay Matte Ink Жидкая матовая помада Super Stay Matte Ink (7 супернасыщенных оттенков) без проблем способна выдержать тест-драйв на протяжении 16 часов (причем в это время ты можешь есть, пить и даже страстно целоваться). Это ли не мечта? И что особенно приятно, помада совершенно не сушит губы. Pupa I’m Matt Lip Fluid

Какой же невероятно удобный аппликатор у этой жидкой матовой помады! Его кончиком можно аккуратно очертить верхнюю губу и уголки рта (самые коварные места), не будучи профессиональным визажистом. В коллекции 20 оттенков, текстура средства невероятно легкая, помада ложится ровно и держится весь день. Однако перед использованием I’m Matt Lip Fluid все-таки лучше увлажнить губы бальзамом. NYX Professional Makeup Soft Matte Metallic Lip Cream

Начнем с того, что у этой помады очень удобный флакон: миниатюрный и компактный. А из этого следует, что ты можешь взять с собой сразу несколько цветов помады, чтобы красить губы в зависимости от настроения и обстоятельств. Ведь кто знает, может, вечером ты пойдешь на свидание, и тогда без рокового красного просто не обойтись. Кстати, в палитре имеется 12 оттенков (от нежно-розового до ярко-фиолетового), так что ты без проблем сможешь найти те, что тебе подходят. Легкая текстура и, разумеется, матовый эффект на губах без ощущения сухости — еще два бонуса помады Soft Matte.