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Варнава впервые позировала полностью обнаженной
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Варнава впервые позировала полностью обнаженной 

WomanHit.ru 24 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Накануне звезда популярного юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава порадовала своих подписчиков кадром из новой фотосессии, на котором предстала без одежды, прикрывая грудь руками и волосами. В подписи к посту хозяйка страницы отметила, что тот день был для нее долгим и сложным.
Любопытно, но 33-летняя танцовщица и актриса, уже не первый год поддержаивающая амплуа секс-символа на экране, в жизни, в основном, предпочитает спортивный, нежели женственный стиль в одежде и редко публикует в своем микроблоге провокационные снимки.
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