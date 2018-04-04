Варнава впервые позировала полностью обнаженной

Накануне звезда популярного юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава порадовала своих подписчиков кадром из новой фотосессии, на котором предстала без одежды, прикрывая грудь руками и волосами. В подписи к посту хозяйка страницы отметила, что тот день был для нее долгим и сложным.

Любопытно, но 33-летняя танцовщица и актриса, уже не первый год поддержаивающая амплуа секс-символа на экране, в жизни, в основном, предпочитает спортивный, нежели женственный стиль в одежде и редко публикует в своем микроблоге провокационные снимки.