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Эксперты рассказали о преимуществах ультразвукового лифтинга
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Эксперты рассказали о преимуществах ультразвукового лифтинга 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Современные модные тенденции требуют заботиться не только о здоровье, но и о сохранении молодости. Ухоженный внешний вид прибавляет человеку уверенности в себе, а это открывает путь к успеху. Современная косметология предлагает новые методы коррекции внешности, позволяющие устранить неприятные нюансы на лице, вернуть ему свежесть и молодость. Одной из таких «волшебных» процедур считается ультразвуковой лифтинг. Данный метод, как выяснил МедикФорум, просто незаменим при естественном увядании кожи, когда она утрачивает эластичность, обвисает. Поверхностные манипуляции не избавят от всех «прелестей» возрастных изменений, так как со временем происходить нарушение упругости мышечно-апоневротического слоя, выполняющего роль каркаса и формирующего овал лица. В прошлом исправить эти негативные нюансы можно было лишь с помощью пластической операции, а современная косметология использует для этого УЗ-лифтинг. Желающим испробовать метод ультразвукового лифтинга на себе следует обращаться в специализированные салоны, где профессионалы смогут качественно провести процедуру омоложения. Косметологи обработают проблемные участки шеи и лица направленным ультразвуковым излучением, обеспечивающим усиленное сокращение волокон коллагена. В результате мышечно-апоневротический слой начинает оживать, происходит образование эластина и запускается процесс неоколлагенеза. Процедура УЗ-лифтинга — безболезненна и длится около часа, а результат заметен с первых минут. Запущенные обработкой кожи ультразвуком процессы продолжаются примерно 6 месяцев, а эффект остается в течение года. К данному методу омоложения можно прибегать раз в несколько лет, а после процедуры некоторый период нужно избегать попадания на лицо солнечных лучей, не посещать солярий и сауну, свести до минимума физическую нагрузку.
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