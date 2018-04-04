Стратегический запас: как правильно ухаживать за кожей после 30 лет

В начале зимы мне предложили протестировать линию косметики от Nicole — HYALURONIC expert. Для теста мне достались: дневной увлажняющий крем-лифтинг и витаминная сыворотка для лица, крем-контуринг для кожи вокруг глаз и очищающий мусс для умывания. Это неполная линейка, но для меня, человека в плане косметических процедур не очень организованного, вполне достаточно.

До этого мой опыт журналистского тестирования ограничивался вещами далекими от косметики: автомобилями, автомобильными навигаторами и смартфонами. Поэтому, получив набор косметики, я задумалась, как же мне ее тестировать и на что обратить внимание. Изучив описание и покрутив в руках симпатичные баночки, я решила, что будет правильнее, если я сделаю все как обычно. Ну, или почти как обычно, и именно так я смогу соблюсти чистоту эксперимента.

Для кого как, но для меня оценка косметики складывается из множества факторов, главным из которых оказывается мое внутренне желание ее использовать. Бывает, что вроде бы и крем подходит, и лосьон, но ни утром, ни вечером рука просто не тянется к пузырькам и баночкам с ними. Где-то запах навязчивый, где-то текстура неудобная. Бывают марки или их линейки, где я с удовольствием останавливаюсь лишь на одном или двух средствах, а остальные так и остаются стоять на полке.

Ради теста я все-таки решила взять себя в руки и начать делать все правильно, т.е. с очищающего мусса для умывания. Недаром в салонах красоты после практически любой процедуры вас спрашивают о том, чем вы умываетесь, и стараются в первую очередь подобрать и продать вам средство для умывания. Необходимость покупки именно этого средства специалисты аргументируют тем, что правильное очищение — это залог ухода за кожей в любом возрасте.

Так уж исторически сложилось, что именно со средствами для умывания у меня почему-то не складывается. Они приобретаются, используются один или два раза и потом мирно стоят в холодильнике до окончания срока годности. Открываю мусс для умывания, выдавливаю, прислушиваюсь, да — это важно. Запах очень тонкий, едва заметный. Мне это нравится. Умываюсь, текстура для моей кожи, ну, или скорее, натуры — тоже подходит. Она очень мягкая, мусс на лице почти не ощущается. Так что если вы любите умываться так, чтобы ощущать большое количество моющего средства на лице, то — этот препарат скорее не для вас. Но для меня, чем больше средство для умывания похоже на воду, тем лучше, особенно если оно еще и обладает лучшим эффектом, чем стандартная H2O. После умывания ощущения приятные, стянутости нет. Для первого раза более чем достаточно, чтобы понять — «мы подружимся», ну, во всяком случае, на какое-то время.

Дальше пробую остальные средства: крем, сыворотку, контуринг. Ощущения приятные, текстура везде очень нежная, крем наносится легко. Почти сразу впитывается и не оставляет жирности. То есть, здесь все точно так же, как и с муссом: для тех, кто любит по полчаса ощущать, что он только что поухаживал за своим лицом, скорее всего, это не подойдет. Мне же такие кремы нравятся: быстро и комфортно.

В описании почти каждого средства из этой линейки сказано, что оно «разработано специально для кожи с учетом ее возрастных изменений, помогает предотвратить потерю упругости, появление морщинок. Содержит компоненты, которые благодаря ежедневному уходу оказывают корректирующее действие на морщины, разглаживают их, питают уставшую кожу, насыщая ее силой и энергией, придают ей необыкновенную гладкость, упругость, подтянутость и улучшают цвет лица». Отмечу, примерно похожие описания можно прочитать на большинстве увлажняющих косметических линий, предназначенных женщинам 30+. Не помню, как было в 30, но уже спустя пять лет после этого возраста, я точно перестала верить в то, что крем разглаживает морщины. Этим, как правило, занимается другая процедура, которую самостоятельно лучше не проводить.

А вот придать коже такой вид, что отражение в зеркале себе самой понравится — на это косметика вполне способна. Две или три недели довольно аккуратного использования косметической линии для меня — это хорошо. Это значит, что косметика мне нравится. И не только мне, но и моей коже. Нет привычного для зимы ощущения стянутости. Нет и желания наносить тональный крем — ограничиваюсь слегка тонированной основой под макияж.

Проходит еще какое-то время и на улице заметно холодает, заметный устойчивый «минус». Я уже писала выше, что не отличаюсь организованностью в применении кремов, муссов и прочих сывороток. Да, собственно говоря, у меня, как правило, и не бывает возможности оставаться дома пару часов после нанесения увлажняющего крема, а именно это советуют косметологи. В результате получаю сухость и шелушение. Нет, другого, собственно, и ожидать не стоит. Крем-то увлажняющий, а жидкость, как известно, в замерзшем состоянии расширяется. Это физическое явление внутри пор кожи вряд ли можно назвать полезным. Тем не менее, эксперимент показал, что крем, действительно увлажняющий и использовать его перед выходом на мороз, уж точно не стоит.

По результатам теста, могу сказать, что пока на улице морозно, я заменила дневные средства на вечерние, и это оказалось вполне уместным. С косметикой от «Николь» мы все-таки «подружились», сколько продлится эта наша дружба, не знаю, так как я люблю менять косметику уж точно чаще, чем перчатки, но это уже совсем другая история.

(Используемые аналоги: Lash, Уves-rocher, Clinique).