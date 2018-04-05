66-летняя Ирина Аллегрова заявила, что никогда не делала пластические операции

В январе этого года Ирина Аллегрова отпраздновала день рождения — ей исполнилось 66 лет. Артистка по-прежнему активно выступает на сцене и занимается творчеством и явно не хочет уходить на покой. Поклонники считают, что Аллегрова обращалась за помощью к пластическим хирургам и корректировала свою внешность, чтобы сохранить молодость.

Сама певица открещивается от каких-либо хирургических вмешательств. В недавнем интервью Ирина призналась, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Секрет ее молодости в том, что она очень много денег тратит на хорошую косметику, которая оказывает позитивный эффект на кожу.

«Ни к каким хирургическим вмешательствам я, слава богу, не прибегаю. У меня нет косметолога, я никогда не делала даже массажа лица. На примере окружающих женщин вижу — все это часто приносит вред", — заявила Аллегрова.