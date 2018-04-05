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66-летняя Ирина Аллегрова заявила, что никогда не делала пластические операции
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66-летняя Ирина Аллегрова заявила, что никогда не делала пластические операции 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В январе этого года Ирина Аллегрова отпраздновала день рождения — ей исполнилось 66 лет. Артистка по-прежнему активно выступает на сцене и занимается творчеством и явно не хочет уходить на покой. Поклонники считают, что Аллегрова обращалась за помощью к пластическим хирургам и корректировала свою внешность, чтобы сохранить молодость.
Сама певица открещивается от каких-либо хирургических вмешательств. В недавнем интервью Ирина призналась, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Секрет ее молодости в том, что она очень много денег тратит на хорошую косметику, которая оказывает позитивный эффект на кожу.
«Ни к каким хирургическим вмешательствам я, слава богу, не прибегаю. У меня нет косметолога, я никогда не делала даже массажа лица. На примере окружающих женщин вижу — все это часто приносит вред", — заявила Аллегрова.
Что касается, косметики, то это — ее слабость. Ирина может потратить внушительные суммы на крема и считает, что каждая женщина путем проб и ошибок должна найти подходящие именно ей уходовые средства. «Дело даже не в цене кремов и „примочек“ — просто каждая женщина должна найти свой, только ей подходящий состав крема. Я перепробовала, похоже, все — наши и импортные. В итоге идеальной для меня стала одна малоизвестная американская фирма. Поэтому каждый раз везу из США чемодан тюбиков и баночек», — рассказала Аллегрова для "7 Дней".
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