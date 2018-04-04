Тканевые маски: почему это работает

Еще год назад тканевые маски были какой-то очередной азиатской причудой для ухода за лицом, а сейчас цветные упаковки выпускают даже крупные европейские косметические бренды. Почему же они, ворвавшись в нашу жизнь на буме корейского ухода, так надолго задержались на рынке?

Ответ прост — многим тканевые маски полюбились за простоту использования, невысокую цену и быстрый эффект. Разнообразие масок позволяет подобрать дополнительный уход для любой кожи и ситуации. Так что же представляет собой эта маска?

Это средство по уходу обычно состоит из листа ткани из натуральных, максимально легких волокон или гидрогеля, пропитанного натуральной сывороткой. Из-за своего плотного покрытия они обеспечивают сыворотке более плотный контакт с кожей и сокращают количество воздуха, предотвращая испарения, так что активные ингредиенты работают в несколько раз эффективнее.

Если вы еще не обзавелись парочкой масок, то вот несколько причин для этого:

Эффективность. Дерматологические исследования, которые проводились в разных странах мира, показали, что тканевые маски работают в два раза лучше, чем ампульные сыворотки, и в четыре раза лучше, чем кремы обычного формата.

Удобная упаковка. Обычно тканевые маски продаются по одной штуке, что препятствует повторному контакту рук и средства. Если вы пользуетесь обычными масками, то обязательно пользуйтесь ложечкой-аппликатором, чтобы предотвратить контакт рук и маски, тем самым вы защитите себя от размножения нежелательных бактерий в банке.

Цена. В среднем цена на одну тканевую маску — от 60 рублей, так что если пользоваться маской 2 раза в неделю (обычно этого хватает для увлажнения кожи), то в месяц получается значительно дешевле, чем любая сыворотка.

Удобство при транспортировке. Для людей, которые часто перемещаются из города в город, тканевые маски — отличное решение привести свою кожу в порядок после перелета и не утяжелять свой багаж.

Огромный выбор. Подобрать тканевую маску по назначению гораздо проще, так как на рынке предлагают довольно большой выбор составов. Чаще всего в составе сыворотки присутствуют гиалуроновая кислота, коллаген, растительные и животные вытяжки, морские водоросли или их производные, эфирные и косметические масла, Витамины А, Е, С и другие.

Легкость в использовании. Все просто — вам не нужно читать инструкцию, следить за часами и размазывать маску по лицу — открывайте упаковку и накладывайте на чистое лицо маску. После того, как маска достаточно впитается, снимите ее с лица, а остатками средства можно воспользоваться как кремом для лица и шеи.

После использования не требуется дополнительное увлажнение. После использования маски тканевого типа ваша кожа будет достаточно увлажненной, поэтому дополнительные средства точно не понадобятся. Такой эффект корейцы любят называть «чок-чок» (кожа, умытая росой).

Что касается недостатков, то вы должны понимать, что тканевые маски направлены на питание и увлажнение кожи, поэтому не обладают отшелушивающим действием. Поэтому не стоит рассчитывать на избавление от черных точек или активного акне при помощи тканевого ухода. Для процедур с таким эффектом нужно использовать эксфолиант (скраб или мягкий пилинг для лица). Также стоит отметить, что с тканевой маской довольно сложно активно двигаться, поэтому будьте готовы уделить себе хотя бы 20 минут.

Лично я много путешествую, поэтому для меня корейские маски стали незаменимы в поездках. Для более релаксирующего эффекта советую перед процедурой положить тканевую маску на 20—30 минут в холодильник, тогда маска лучше убирает красноту лица.

Самое главное — не бойтесь пробовать что-то новое! Возможно, что именно этот формат масок станет для вас самым любимым.

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