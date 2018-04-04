Мужской парфюм с мускусом привлек ягуаров

Ученые-зоологи, изучающие крупных хищников семейства кошачьих, в том числе ягуаров, использовали для их приманки мужской аромат с мускусными нотами, сообщает Motherboard.

Речь идет о парфюме компании Calvin Klein — Obsession for Man, в композиции которого использованы ноты цибета, или мускуса. В природе это пахучее вещество, вырабатываемое железами самцов цивет, или, как их иначе называют, виверр. В современной парфюмерии используется искусственный аналог цибета — цибетин.

По словам биолога Элисон Девлин (Allison Devlin) из организации Panthera, занимающейся сохранением популяции больших кошек в мире, ученые пытались использовать разные ароматы, но на большинство нот животные не реагировали, и тогда специалисты применили Obsession for Men. Аромат нанесли на камеры слежения, и ягуары приблизились к ним.

«Воздействие этого парфюма на крупных кошачьих было впервые отмечено в 2003 году в CAT NeWS, — отметила Девлин. — В статье было описано, что в 1998 году в зоопарке Далласа оцелоту дали понюхать аромат Obsession for Man, и животное продемонстрировало охотничий интерес».

Аромат Obsession for Man выпущен компанией Calvin Klein в 1986 году, автор композиции — парфюмер Боб Слеттери. Аромат составлен из нот сосны, гвоздики, жасмина, шалфея, мускуса, амбры, сандала, пачули, ветивера и других.