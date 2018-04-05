10 бьюти-новинок апреля, на которые стоит обратить внимание 

Зубная щетка ISSA 2 от FOREO Можно сказать, что электрощетка ISSA 2 буквально опережает свое время. Технология звуковой пульсации позволяет поддерживать здоровье зубов и чистоту полости рта, а возможность выбрать один из десяти скоростных режимов работы не травмирует десна слишком жестким воздействием. К тому же ISSA 2 лишена таких недостатков, как гигантские и неудобные док-станции и недолговечный заряд: щетка заряжается через USB и способна работать 365 дней после полной зарядки батареи. Чистящие головки стоматологи советуют менять раз в полгода. Кстати, гарантия на щетку действует два года! Ночной крем и маска Slow Age от Vichi Инновационное средство от Vichi содержит активное действующее вещество ресвератрол, который известен своей способностью насыщать наши клетки кислородом и бороться со стрессом и негативными факторами окружающей среды. А антиоксидант Baicalin из корня шлемника байкальского нейтрализует разрушительные процессы окисления в коже. За ночь благодаря крему-маске ваша кожа точно придет в норму, а вы приобретете свежий и цветущий вид, как того и требует весна. Мицеллярная вода от Skyn ICELAND Очищение — это то, о чем не стоит забывать ни при каких условиях. Конечно, о средствах для удаления макияжа можно говорить бесконечно долго, но сегодня мы просто представим вам нового солдата в строю мицеллярных очищающих средств от бренда Skyn ICELAND. Удобный дозатор, содержание арктических водорослей и мягкая формула, которая расщепит остатки косметических средств, кожного сала и загрязнений окружающей среды, — то, за что мы уже успели полюбить это средство, а теперь считаем, что и вам стоит дать ему шанс. Улитки — главные косметические герои апреля. Муцин, один из компонентов улиточной слизи, оказывает благотворный эффект на активизацию регенерационных процессов и повышение сопротивляемости кожи внешним факторам. Маска Librederm с муцином способна реанимировать даже самую запущенную кожу благодаря высокому содержанию коллагена, эластина и полезных витаминов в составе. Кстати, подходит она для любых типов кожи. Просто сказочное средство, разве нет? Чабби-стики от Voile De Peau В линейке чабби-стиков вы найдете бронзеры, хайлайтеры и многофункциональные средства для губ и щек. На наш взгляд, это идеальный вариант для ленивого макияжа. А мелкие мерцающие частицы в сочетании с масляной формулой помогут создать эффект деликатного сияния и придадут вашему лицу свежий вид. Патчи-антистресс от Valmont Патчи под глаза просто обязаны быть в вашей косметичке, ведь пока еще не придумали лучшего SOS-средства для приведения кожи в чувство и спасения ее от явных проявленный усталости и стресса. Их также можно использовать на области носогубных складок, чтобы немного разгладить морщины и увлажнить проблемные места. Главный действующий компонент патчей — тройной биоматрикс водорослей, богатый магнием, кальцием и натрием, он насытит кожу минералами и восстановит естественный баланс. Кожа станет гладкой и сияющей! Идеальный выход для тех, чья зона вокруг глаз склонна к появлению мелких морщинок, отечности и темным кругам. Так что если вы регулярно сталкиваетесь с недосыпом, стрессом и обезвоживанием, то стоит внимательнее присмотреться к этому волшебному средству. Благодаря технологии Filmatrix этот гель создает невидимый каркас, подтягивающий вашу кожу, разглаживающий мимические морщинки и избавляющий ее от отечности, а персиковый цвет средства поможет замаскировать синяки под глазами. При использовании советуем не совершать мимических движений, пока гель не подсохнет. Ампулы Perfect Glow от Babor Спешим донести до вас новость: компьютеры и другие электронные девайсы вредны не только для ваших глаз и осанки. Так называемый синий свет, излучаемый экранами и другими источниками светодиодного cвета, способен запустить процессы фотостарения кожи и усилить распад коллагена в клетках. Для борьбы с этим недугом Babor выпустил ампулы Perfect Glow. Пептид какао защитит вас от преждевременного старения и запустит процессы регенерации клеток с новой силой, а пигменты сияния выровняют тон и визуально скорректируют микрорельеф. Крем для борьбы с целлюлитом CelItense от Endor Technologies Наличие целлюлита на ягодицах — проблема, который подвержены все женщины (в той или иной степени) из-за нашей генетической предрасположенности к этому недугу. Конечно, у всех все протекает по разному, но главная причина — разрушение коллагена в клетках и потеря эластичности кожи. Для борьбы с целлюлитом испанская фирма салонной косметики Endor Technologies выпустила крем с золотыми наночастицами, которые запустят процессы регенерации тканей и воспроизводства коллагена и эластина в клетках кожи. Постоянное использование этого продукта — вот залог ваших красивых ног на пляжном отдыхе. Структурирующий спрей для волос Aura Botanica от Kérastase В эколинейке Aura Botanica пополнение: в апреле компания Kérastase запустила еще четыре стайлинговых средства, которые на 98% состоят из натуральных компонентов: масел кокоса и арганы, тростникового сахара и других природных бьюти-чудес. Структурирующее средство из этой линейки особенно оценят женщины с кудрявыми волосами. Оно поможет разделить кучерявые волосы на пряди так, что никто и не заметит, что с утра вы использовали стайлинг. Правда, главный активный компонент немного удивляет: ну кто бы мог подумать, что тростниковый сахар прекрасно держит укладку. Нам кажется, что этот спрей точно стоит того, чтобы его попробовать. Текст: Дарья Солодовникова Фото: Shutterstock